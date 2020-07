BORA-hansgrohe heeft selectie op papier voor Ronde van Burgos zondag 19 juli 2020 om 09:08

BORA-hansgrohe heeft een selectie op papier voor de Ronde van Burgos. De Duitse formatie rekent op Rafał Majka als kopman voor het klassement. Ook de beloftevolle Duitser Lennard Kämna en Felix Großschartner herbeginnen hun seizoen normaal gesproken in het noorden van Spanje.

De 30-jarige Majka krijgt in Burgos twee pittige bergetappes voorgeschoteld. De organisatie heeft er namelijk voor gekozen om te finishen op de Picón Blanco, terwijl de slotetappe ook dit jaar weer zal eindigen op de flanken van Lagunas de Neila. Kämna en Großschartner zijn wellicht ook in staat om een goed klassement te rijden.

De selectie bestaat verder nog uit klimmer Matteo Fabbro, puncheur Jay McCarthy (die misschien wel met een schuin oog zal kijken naar de openingsetappe met aankomst op Mirador del Castillo), hardrijder Lukas Pöstlberger en sprinter Martin Laas. De renners beginnen over ruim een week aan de Spaanse rittenkoers.

Selectie BORA-hansgrohe voor Ronde van Burgos (28 juli-1 augustus)

Matteo Fabbro

Felix Großschartner

Lennard Kämna

Martin Laas

Rafał Majka

Jay McCarthy

Lukas Pöstlberger

Groupama-FDJ heeft net als BORA-hansgrohe zeven namen op papier voor de Ronde van Burgos. De Franse formatie van Ramon Sinkeldam (die deel uitmaakt van de selectie) rekent vooral op sprinter Arnaud Démare en klimmer David Gaudu. Die laatste werd voor de coronabreak al vierde in de UAE Tour.

De ploegleiding heeft vertrouwen in Démare, aangezien de 28-jarige Fransman kan rekenen op een heuse sprinttrein met Jacopo Guarnieri, Ignatas Konovalovas, Miles Scotson en Romain Seigle. Als we aandachtig naar het parcours kijken, zien we twee potentiële sprintetappes richting Villadiego en Roa de Duero.

Selectie Groupama-FDJ voor Ronde van Burgos (28 juli-1 augustus)

Arnaud Démare

David Gaudu

Jacopo Guarnieri

Ignatas Konovalovas

Miles Scotson

Romain Seigle

Ramon Sinkeldam

Eerder werd al bekend dat Deceuninck-Quick-Step rekent op Remco Evenepoel en Sam Bennett, terwijl Jumbo-Visma met een ‘combinatieploeg’ aan de start zal staan. Het Spaanse Movistar gelooft in Alejandro Valverde, Enric Mas en Marc Soler.