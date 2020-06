Ronde van Burgos 2020 presenteert routeschema dinsdag 30 juni 2020 om 18:24

De renners krijgen in de eerstvolgende editie van de Ronde van Burgos twee bergritten voorgeschoteld, zo blijkt na de presentatie van het parcours. De organisatie kiest voor een klassiek parcours met etappes naar Picón Blanco en Lagunas de Neila.

De eerste etappe van de Spaanse rittenkoers kent een klassieke finale met een finish op Alto del Castillo (900 meter aan ruim 6%), iets buiten het centrum van Burgos. Vorig jaar wist Giacomo Nizzolo hier naar de zege te sprinten, terwijl ook renners als Francesco Gavazzi en Mikel Landa ooit eens als winnaar over de streep kwamen.

De tweede etappe zal eindigen in de straten van Villadiego, na een relatief vlakke etappe van 168 kilometer. De klimmers krijgen op dag drie de kans om te schitteren, aangezien de finishstreep getrokken is op de Picón Blanco. Dit is een beklimming van bijna acht kilometer aan ruim 9%.

De voorlaatste etappe van Gumiel de Izán naar Roa de Duero zal wellicht eindigen in een nieuwe (massa)sprint. De Ronde van Burgos kent zijn apotheose op de flanken van Lagunas de Neila, de traditionele scherprechter van de meerdaagse wielerkoers. De slotkilometers van Lagunas de Neila lopen omhoog aan ruim 10%.

De organisatie zoekt over één maand naar een opvolger voor Iván Sosa, de Colombiaanse klimmer van Team Ineos die in 2018 en 2019 het eindklassement wist te winnen. De organisatie kan dit jaar rekenen op maar liefst vijftien WorldTour-ploegen, aangezien de Ronde van Burgos een van de eerste rittenkoersen is op de aangepaste UCI-kalender.

Rittenschema Ronde van Burgos 2020 (28 juli-1 augustus)

28/7 – Etappe 1: Burgos – Mirador del Castillo (157 km)

29/7 – Etappe 2: Castrojeriz – Villadiego (168 km)

30/7 – Etappe 3: Sargentes de la Lora – Picón Blanco (150 km)

31/7 – Etappe 4: Gumiel de Izán – Roa de Duero (164 km)

01/08 – Etappe 5: Covarrubias – Lagunas de Neila (158 km)