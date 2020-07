Deceuninck-Quick-Step met Evenepoel en Bennett naar Ronde van Burgos vrijdag 3 juli 2020 om 13:29

Deceuninck-Quick-Step heeft zeven renners op papier voor de Ronde van Burgos, een van de eerste rittenkoersen op de aangepaste UCI-kalender. De ploeg rekent met name op Remco Evenepoel en Sam Bennett.

De 20-jarige Evenepoel kan niet wachten om weer een rugnummer op te spelden, na een verplichte break van ruim vier maanden. “Dat is een hele lange periode”, zo vertelt de Belg op de website van zijn werkgever. “Het is een compleet nieuwe situatie en we kijken allemaal uit naar de herstart van de competitie. Ik ben benieuwd waar we staan.”

Evenepoel won eerder dit jaar al de Vuelta a San Juan en de Volta ao Algarve. Is de nieuwe Belgische rondehoop dan ook de grote favoriet om de Ronde van Burgos te winnen? “Het is afwachten hoe het lichaam zal reageren op de warme temperaturen en het zware parcours, maar ik ben hoe dan ook gemotiveerd. Ik kan niet wachten om weer een rugnummer op te spelden.”

Sterke sprinttrein voor Bennett

Evenepoel krijgt in de bergetappes naar de Picón Blanco en Lagunas de Neila steun van twee beloftevolle renners: João Almeida en Andrea Bagioli. Deceuninck-Quick-Step hoopt ook aan sprinten toe te komen met Sam Bennett. De Ierse kampioen begon 2020 met twee overwinningen in Australië en hoopt binnenkort te scoren in het noorden van Spanje.

Bennett kan met Shane Archbold, Michael Mørkøv en hardrijder Yves Lampaert een ijzersterk treintje formeren. “Het voelt als de eerste schooldag. We hebben dit seizoen nog niet echt gekoerst en we staan te trappelen om te doen wat we het liefste doen.” De Ronde van Burgos 2020 bestaat uit vijf etappes en begint met een verraderlijke openingsrit naar Mirador del Castillo.

Selectie Deceuninck-Quick-Step voor Ronde van Burgos (28 juli-1 augustus)

João Almeida

Shane Archbold

Andrea Bagioli

Sam Bennet

Remco Evenepoel

Yves Lampaert

Michael Mørkøv