Rafal Majka hervat de competitie in Ronde van Burgos dinsdag 16 juni 2020 om 17:38

Rafał Majka herbegint zijn seizoen eind juli in de Ronde van Burgos. De Poolse klimmer van BORA-hansgrohe laat op social media weten dat hij verder nog zal deelnemen aan de Ronde van Polen en de Ronde van Lombardije.

Majka zal sowieso niet meedoen aan de Tour de France. BORA-hansgrohe heeft zijn huiswerk nu al klaar voor de aankomende Tour. De Duitse formatie start met twee absolute kopmannen. Emanuel Buchmann moet na zijn vierde plaats van vorig jaar voor een goed klassement zorgen, Peter Sagan hoopt zijn achtste groene trui in de wacht te slepen.

Majka maakt dus geen deel uit van de Tourselectie en zal zich normaal gesproken richten op de Giro d’Italia. De klimmer zal eerst naar Spanje reizen voor de Ronde van Burgos (28 juli-1 augustus), gevolgd door de Ronde van Polen (5-9 augustus) waar hij hoopt te schitteren als thuisrijder. Majka won in 2014 al eens de ronde van zijn eigen land.

Giro d’Italia

Op 15 augustus is het dan weer tijd voor de Ronde van Lombardije. Majka was aan het begin van het seizoen vooral gefocust op de Ronde van Italië, maar door de coronacrisis moest de hele wielerkalender op de schop. “Ik had mijn voorseizoen volledig afgestemd op de Giro”, aldus Majka, die al vier keer top-10 reed in ‘La Corsa Rosa.’

De 103e editie van de Giro zal nu worden verreden van 3 tot en met 25 oktober. Majka werd voor de uitbraak van de coronacrisis al vijfde in de UAE Tour. Verder reed hij op het Spaanse eiland Mallorca nog twee wedstrijden van de Challenge Mallorca.