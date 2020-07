Movistar met Valverde, Soler en Mas naar Ronde van Burgos vrijdag 10 juli 2020 om 18:13

Movistar is van zins om eind juli met de drie kopmannen naar de Ronde van Burgos af te reizen. Ploegbaas Eusebio Unzué heeft uitgesproken dat hij Alejandro Valverde, Marc Soler en Enric Mas op wil stellen in de Spaanse rittenkoers die het seizoen weer op gang moet brengen.

Unzué kijkt uit naar de Vuelta a Burgos. “Als de wedstrijd tot nu toe een belangrijke koers is geweest, is die op dit moment van vitaal belang geworden”, stelt hij tegen COPE. De rittenkoers is een van de eerste wedstrijden van het ‘nieuwe wielrennen’ sinds de coronacrisis. “Dit seizoen is zo vreemd en ingewikkeld”, aldus Unzué.

Als alle maatregelen het toelaten, dan wordt de vijfdaagse ronde in het noorden van Spanje van 28 juli-1 augustus verreden. De renners krijgen onder meer twee bergetappes voorgeschoteld. Van de 22 deelnemende teams zijn er naar verluidt vijftien uit de WorldTour.