‘Ben Tulett vertrekt bij INEOS Grenadiers, Jumbo-Visma in de markt’

Rijdt Ben Tulett volgend jaar voor Jumbo-Visma? Volgens Ciro Scognamiglio zou dat zomaar kunnen. De journalist van La Gazzetta dello Sport meldt op basis van bronnen dat de Brit deze winter vertrekt bij INEOS Grenadiers en dat Jumbo-Visma een serieuze kanshebber is om hem aan te trekken.

Verschillende ploegen zouden interesse hebben in Tulett. Welke ploegen dat zijn, naast Jumbo-Visma, is niet bekend. UAE Emirates ontkent tegenover Scognamiglio alvast te jagen op de handtekening van de 21-jarige renner.

Tulett werd in 2020 prof bij het toenmalige Alpecin-Fenix. Vanaf 2022 komt hij uit voor INEOS Grenadiers. In zijn eerste jaar bij de Britse ploeg won hij een rit met aankomst boven in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Dit seizoen was hij de beste in de proloog van de Tour of Norway, waar hij ook het eindklassement op zijn naam schreef. Kort daarvoor was hij al als tweede geëindigd in de Ronde van Hongarije.

Soudal Quick-Step en Luke Lamperti

Soudal Quick-Step zou ook een jong talent op het oog hebben. De 20-jarige Luke Lamperti zou volgend jaar weleens prof kunnen worden bij het Belgische WorldTeam, laten bronnen weten aan Scognamiglio. De Amerikaan, die momenteel nog onder contract staat bij het continentale Trinity Racing, boekte dit jaar al acht UCI-zeges. Onlangs won hij een rit in de Giro Next Gen.

