BORA-hansgrohe en Team DSM azen op Fabio Jakobsen

BORA-hansgrohe en Team DSM zijn bereid diep in de buidel te tasten om Europees kampioen Fabio Jakobsen in te lijven. Vooral het Duitse WorldTeam BORA-hansgrohe lijkt een grote kans te maken om de sprinter te contracteren. Het management van Jakobsen heeft nog een gesprek op de agenda staan met zijn huidige ploeg Soudal Quick-Step, maar de vraag is of Patrick Lefevere nog genoeg budget over heeft om de ‘dure’ Nederlander te behouden nu hij vooral bezig is om een ploeg voor de grote rondes rond Remco Evenepoel te bouwen.

Fabio Jakobsen is dit seizoen einde contract bij Soudal Quick-Step en is momenteel een van de meest gewilde renners op de transfermarkt. Waar Jakobsen het uitstekend naar zijn zin heeft bij zijn huidige ploeg is het nog maar de vraag of Lefevere aan de salarissenwensen van de Nederlander kan en wil voldoen. De ploeg heeft sprinter Tim Merlier nog tot eind 2025 onder contract en de vraag is of Lefevere nog twee topsprinters in zijn ploeg kan houden.

Wil hij een rondeploeg rond Evenepoel bouwen voor de grote rondes, een team voor de Vlaamse klassiekers behouden lijkt dan ook nog een formatie rond twee topsprinters te veel van het goede voor zijn budget. Voor het einde van de maand vindt er nog een gesprek plaats tussen Lefevere en het management van Jakobsen over diens toekomst.

Lees ook: Danny van Poppel verlengt contract bij BORA–hansgrohe

Bij BORA-hansgrohe hebben ze Danny van Poppel nu reeds voor de komende drie jaar vastgelegd en daarmee een van de beste lead-outs van het peloton in handen. Momenteel is Sam Bennett de topsprinter van het team, maar de 32-jarige Ier lijkt met zijn leeftijd aan snelheid te hebben ingeleverd.

Dit jaar wist Bennett tot dusver alleen een rit in de Vuelta a San Juan gewonnen. De winnaar van de groene trui in de Tour de France van 2020, ook einde contract na dit jaar, lijkt niet de rappe man waar BORA-hansgrohe voor de komende jaren op gaat bouwen. Daarnaast heeft het de 24-jarige Belg Jordi Meeus in dienst, maar hij heeft de aansluiting met de beste sprinters tot dusver nog altijd niet kunnen maken.

Dat Danny van Poppel al rond is met de ploeg lijkt een teken dat het team van Ralph Denk op korte termijn een nieuwe topsprinter hoopt de vinden. Fabio Jakobsen en Danny van Poppel vormden op het afgelopen Europees kampioenschap in München reeds een sterk duo, waarbij Jakobsen de kwaliteiten van Van Poppel als zijn ideale lead-out meermaals loofde.

Diverse bronnen hebben aan WielerFlits bevestigd dat Fabio Jakobsen dé droomkandidaat voor BORA-hansgrohe is en dat de onderhandelingen in een ver gevorderd stadium zijn.

In de strijd om UCI-punten is echter ook Team DSM nog op zoek naar topsprinter. De ploeg van Iwan Spekenbrink is bereid veel geld voor Jakobsen op tafel te leggen en hoopt met hem een renner naar de ploeg te halen waardoor het DSM Firmenich AG kan bewegen om het contract open te breken en te verlengen tot eind 2028. Team DSM heeft momenteel echter geen echte sprinttrein. Juist het omringd zijn door een sterke ploeg is een van de belangrijkste voorwaarden van Jakobsen.