Bondscoach De Knegt: “Nog een of twee gouden plakken erbij zouden mooi zijn”

Video

De eerste individuele wedstrijden van de WK veldrijden in Hoogerheide zitten erop. Gerben de Knegt, de bondscoach van Nederland, keek in gesprek met WielerFlits alvast vooruit naar zondag, maar blikte ook nog even terug op de crossen van zaterdag. “Op zich was het een hartstikke mooie dag”, concludeert hij.

Wie wint het WK Veldrijden? Wout van Aert 1.75 Mathieu van der Poel 2 Eli Iserbyt 20 Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

De dag begon met de titelstrijd bij de junioren vrouwen. Terwijl de Canadese Isabella Holmgren met de zege ging lopen, kreeg Lauren Molengraaf af te rekenen met materiaalpech. “Dat was wel balen. Ze kreeg een lekke band. In mijn ogen verliest ze daardoor de wereldtitel. Maar dat is echt pech, daar kon ze weinig aan doen.”

Vervolgens pakte Tibor Del Grosso zilver bij de beloften mannen. “In de laatste ronde was het nog wel spannend, want hij reed in het groepje met de nummers twee tot en met vier. Dan kun je natuurlijk ook gewoon vierde worden. Hij heeft het goed gedaan. Achteraf had hij met een iets andere bandenkeuze misschien iets langer bij Thibau Nys (de winnaar, red.) kunnen blijven, maar dat is achteraf. Hij was in orde en deed mee. Ik ben heel blij om te zien dat hij zo rijdt. Dat verdient hij wel.”

Lees meer: WK veldrijden: Thibau Nys oppermachtig bij WK beloften, Del Grosso pakt zilver

Cross voor elite vrouwen

De laatste wedstrijd van zaterdag betrof die voor de elite vrouwen. Daar stonden drie Nederlandse vrouwen op het podium: Fem van Empel won voor Puck Pieterse en Lucinda Brand. “In het begin bleef Silvia Persico er wel goed aanhangen, dan denk je wel: hmm… Maar goed, die was vorig jaar ook gewoon derde. En je weet zelf ook: als onze dames echt gas gaan geven, dan gaat ze het moeilijk krijgen. Dat bleek uiteindelijk ook wel.”

“Puck had niet de beste start. Ze kwam niet in haar pedaal. Ze schoof weg, zei ze. Daarna is ze nog een keer onderuit gegaan. Maar goed, foutjes maak je meestal onder druk. Ze zei zelf ook: ‘Fem was beter’. Dat hebben we denk ik ook kunnen zien op de fysieke stukken. Ik denk dat we een verdiende winnares hebben gekregen. Daarnaast was er nog een mooie derde plek voor Lucinda . Dat was een mooie opsteker. Ook de rest heeft op niveau gepresteerd, dus voor ons was het een heel mooie eerste individuele dag.”

Lees meer: WK veldrijden: Fenomenale Fem van Empel soleert naar wereldtitel in Hoogerheide

Staat van het parcours

De Knegt zegt benieuwd te zijn wat het weer vannacht gaat doen, want zondag staan er weer drie wedstrijden op het programma. Het parcours lag er zaterdag door wat neerslag vettiger bij dan vrijdag. “Ik weet dat een paar druppels hier heel veel kunnen veranderen. Dat was nu ook zo. Ik zie het liever zoals vandaag, dan kun je gemakkelijker verschil maken. Maar het kan hier ook wel weer snel opdrogen. Als het vannacht droog blijft, kan het morgen wel weer heel anders zijn.”

De Knegt denkt ook te weten waar het verschil gemaakt kan worden op de ronde in Hoogerheide. “Je rijdt drie keer over de brug, maar na de middelste passage gaat het best wel flink bergop. Vrijdag – toen daar nog veel gras lag – kon je daar nog vol aanzetten, maar nu is het wel echt zoeken naar grip. Op dat soort stroken kun je het verschil maken. Daarna loopt het nog vies door, tot je bij de tweede keer post komt. Daar kun je echt druk zetten.”

Lees meer: Dit is het gewijzigde parcours van het WK veldrijden 2023 in Hoogerheide

De Knegt denkt dat een vettig parcours in het voordeel is van Mathieu van der Poel en Wout van Aert ten opzichte van de andere renners. “Als zij het gashendel opendraaien, zijn ze gebaat bij een wat zwaarder parcours. Dan kunnen ze gemakkelijker het verschil maken. Maar goed, die andere jongens zijn ook zeker geen slechte renners. Die zullen, afhankelijk van het koersverloop, ook echt wel eventjes mee kunnen komen.”

Van der Poel versus Van Aert

De algemene verwachting is niettemin dat het uiteindelijk uitdraait op een duel tussen Van Aert en Van der Poel. Die laatste zei dat zijn winter niet geslaagd is als hij niet wereldkampioen wordt. Van Aert heeft aangegeven dat dat voor hem niet het geval zal zijn. De Knegt weet niet of dat verschil in instelling een voordeel voor Van der Poel oplevert.

“Dat kan twee kanten uitvallen”, aldus de bondscoach. “Ik snap wel dat Mathieu dat zegt. Hij legt zichzelf daarmee wel wat druk op, maar dat kan hem ook op scherp zetten. Wout verschuilt zich aan de andere kant een beetje. Ik snap beide uitspraken wel, maar het zijn allemaal een beetje WK-uitspraken.”

Wat wil De Knegt dat Nederland zondag nog presteert? “Er moet helemaal niks, maar het zou mooi zijn als we nog een of twee gouden plakken pakken.”

Lees meer: WK veldrijden 2023 in Hoogerheide: Voorbeschouwing mannen – Kan Mathieu van der Poel winnen in eigen huis?