WK veldrijden: Fenomenale Fem van Empel soleert naar wereldtitel in Hoogerheide

Fem van Empel is de nieuwe wereldkampioene veldrijden bij de elitevrouwen. De 20-jarige renster van Jumbo-Visma begon nog voor half koers aan een solo en liep in de rondes daarna alleen maar verder uit. Puck Pieterse moest genoegen nemen met het zilver. Het brons ging naar Lucinda Brand.

Wie wint het WK Veldrijden? Wout van Aert 1.75 Mathieu van der Poel 2 Eli Iserbyt 20 Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Bij afwezigheid van Shirin van Anrooij, die zondag een gooi doet naar de regenboogtrui bij de beloften vrouwen, verwachtte men op het WK veldrijden voor elite vrouwen een tweestrijd. Fem van Empel versus Puck Pieterse. Die laatste had echter een zeer matige start, omdat ze niet in haar pedaal kwam. Zodoende dook ze pas rond plek tien het veld in. Van der Heijden schoot ondertussen als beste uit de startblokken, maar Van Empel nam de kop al snel over.

De renster van Jumbo-Visma sloeg een gaatje met de concurrentie. Achter haar schoof Pieterse op naar plek twee, waarna ze al gauw de sprong naar Van Empel maakte. De twee kwamen samen door na één ronde. Silvia Persico en Lucinda Brand zaten echter niet ver en konden in het begin van de tweede ronde ook de aansluiting maken. Alvarado volgde op een klein gaatje.

Schuivertje Pieterse

In de ronde daarop kwamen Pieterse, Van Empel en Persico met z’n drieën door. Nog een ronde later waren alleen Pieterse en Van Empel overgebleven. Omdat het vooraan wat stilviel, kon Brand echter nog een keer terugkeren. Net op dat moment kwam Pieterse ten val. Dit bleek een beslissend moment in de wedstrijd. Van Empel greep haar kans en trok flink door. Het duurde ondertussen een tijdje voordat Pieterse weer in het wiel van Brand zat. Een teken aan de wand.

Pieterse liet Brand nog wel achter, maar ze verloor meer en meer terrein op Van Empel. Na vijf van de zeven rondes kwam ze op bijna een halve minuut door. Veel verloor de renster van Alpecin-Deceuninck in de ronde daarna niet, maar de top-drie leek op dat moment wel vast te liggen. Aan het begin van de slotronde kwam Brand op een minuut door, terwijl Persico en Alvarado al bijna anderhalve minuut achterstand hadden.

Van Empel soleert naar zege

En inderdaad, qua posities veranderde er niets meer vooraan. Van Empel soleerde dus naar de zege en volgt zo Marianne Vos op als wereldkampioene bij de elite vrouwen. Pieterse kwam – met een wheely – als tweede over de streep. Brand vervolledigde het podium. In de strijd om plek vier was Persico sneller dan Alvarado.

WK veldrijden 2023 in Hoogerheide

Uitslag elite vrouwen

Fem van Empel

Puck Pieterse

Lucinda Brand

4. Silvia Persico

5. Ceylin del Carmen Alvarado

6. Annemarie Worst

7. Inge van der Heijden

8. Denise Betsema

9. Maghalie Rochette

10. Hélène Clauzel