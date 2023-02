Mathieu van der Poel: “Zonder WK-winst ga ik geen goed gevoel overhouden aan deze winter”

Dat Mathieu van der Poel altijd aan de start van een wedstrijd staat om te winnen, dat is algemeen bekend. Maar het WK veldrijden in ‘zijn’ Hoogerheide wil hij zeker winnen. Dat benadrukt de Nederlandse topfavoriet een paar dagen voor de WK-strijd losbarst. “Zonder winst ga ik geen goed gevoel overhouden aan deze winter”, vindt hij.

“De Kerstperiode was wel goed qua resultaten, maar zelfs daar had ik iets meer van verwacht. Ik heb niet het niveau gehaald dat ik voor ogen had. Maar als je het WK wint, doet dat er allemaal niet meer toe”, stelt Van der Poel in gesprek met Het Nieuwsblad. Dat hij zenuwachtig is, geeft hij mee. “Het blijft wel een WK. Maar niet meer zoals vroeger. Al wordt het wel speciaal, nog meer omdat het in Hoogerheide is.”

De kopman van Alpecin-Deceuninck heeft zijn hele winter ingericht voor het WK en hij hoopt er dan ook in topvorm te staan. “Daarom heb ik ook geprobeerd mijn winter iets anders in te delen. Ik merk van mezelf dat ik niet meer heel het jaar door top wil zijn, maar meer in periodes wil werken”, aldus Van der Poel, die samen met Wout van Aert een zeer hoog niveau haalt. “Ik heb zelf niet het gevoel dat we veel sneller rondrijden dan een paar jaar geleden. Maar als je de verschillen met de rest ziet, zou je dan weer denken van wel. Mja, ik kan het zelf ook niet goed uitleggen.”

‘Veel crossen kunnen een voorbeeld nemen aan Adrie’

De afgelopen week zwengelde de kritiek aan op het parcours in Hoogerheide, ontworpen door vader Adrie. Die zou twee petten op hebben en enkele aanpassingen hebben gedaan in het voordeel van Mathieu. Inmiddels heeft Adrie daar al op gereageerd in de media, maar met zijn zoon sprak hij nog niet over het parcours.

“We hebben het er nog niet over gehad”, zegt Mathieu. “Sinds ik niet meer thuis ben, spreken we mekaar niet meer zo vaak over dat soort dingen. Maar ik vind het wel mooi voor hem dat hij nog eens een WK kan organiseren. Hij doet dat graag en het is toch een eerbetoon aan hem. Veel crossen kunnen een voorbeeld nemen aan de manier waarop hij dat doet.”

