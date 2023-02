WK veldrijden: Thibau Nys oppermachtig bij WK beloften, Del Grosso pakt zilver

Thibau Nys heeft zich in Hoogerheide tot wereldkampioen veldrijden bij de beloften gekroond. De Belg bleek veruit de sterkste en kwam solo over de streep nadat hij in de tweede ronde was weggereden. Daarachter sprintte de Nederlander Tibor del Grosso naar het zilver, terwijl Witse Meeussen het brons pakte voor Joran Wyseure, die vierde werd.

Lees meer: Preview dubbelinterview Sven & Thibau Nys: “De crosser die enkel en alleen de cross doet, heeft ook nog bestaansrecht”

In de eerste ronde nam Nys al snel de kop en voerde het tempo meteen flink op. Er ontstonden al aanzienlijke verschillen, en Del Grosso wist aanvankelijk als enige de aansluiting te maken bij de Belg. Bij het ingaan van de tweede ronde schoof het veld weer enigzins in elkaar. Op de hellende strook in de tweede ronde draaide Nys opnieuw de gashendel open en ging er weer alleen vandoor. Daarachter ontstond een achtervolgende groep met Del Grosso en de drie Belgen Wyseure, Meeussen en Emiel Verstrynge.

Nys leek even op weg naar een lange solo, maar viel daarna toch wat stil. Bij het ingaan van de derde ronde reed de inmiddels weggereden Meeussen nog maar op vijf seconden met kort daarachter ook Del Grosso en Wyseure. Verstrynge was inmiddels afgehaakt. Na de derde ronde leek Nys zijn voorsprong op Meeussen toch weer wat uit te bouwen naar elf seconden. Del Grosso en Wyseure vonden inmiddels weer de aansluiting bij Meeussen.

Nys blijkt soeverein

Inmiddels bleef Nys gas geven en bouwde zijn voorsprong uit naar twintig seconden, en leek daarmee op weg naar de wereldtitel. Bij de achtervolgers werd niet meer vol doorgetrokken, waarmee ze zich leken te hebben neergelegd bij het podium. Met Del Grosso op kop stabiliseerde de achterstand op Nys zich. Bij het ingaan van de slotronde plaatste Meeussen een aanval op het zilver. De Nederlander moest passen terwijl Wyseure de vlucht van zijn landgenoot verdedigde.

Del Grosso boog het hoofd echter nog niet, zette de achtervolging vol in en wist weer aan te sluiten met Wyseure in zijn wiel. De positie van Nys kwam echter niet meer in gevaar en reed onbedreigd naar de wereldtitel. Daarachter sprintte Del Grosso naar het zilver. Meeussen moest genoegen nemen met brons.

WK veldrijden 2023 in Hoogerheide

Uitslag beloften mannen

Thibau Nys in 50m42s

Tibor del Grosso op 4s

Witse Meeussen op 4s

4. Joran Wyseure op 5s

5. Jente Michels op 59s

6. Emiel Verstrynge op 1m5s

7. Lennert Belmans op 1m6s

8. Victor Van De Putte op 1m6s

9. Lucas Janssen op 1m6s

10. Joseph Blackmore op 1m8s