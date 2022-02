Bom ontploft: veldrijders Tormans CX kiezen voor Alpecin-Fenix

Veldrijders Quinten Hermans, Corné van Kessel, Emiel Verstrynge en Joran Wyseure maken niet mee de overstap met sponsor Tormans naar Quick-Step Alpha Vinyl. Volgens onze bronnen zijn deze vier ‘kopstukken’ namelijk op weg naar de stal van Alpecin-Fenix.

Afgelopen dagen werd bekend dat het Tormans CX-team zich eind dit jaar gaat afscheiden van Intermarché-Wanty-Gobert. Jan Tormans, sponsor achter de veldritploeg, zit naar eigen zeggen qua visie niet meer op dezelfde golflengte als het management van het Belgische WorldTeam en knoopte gesprekken aan met een ‘ander WorldTeam’. Het bleek om het Quick-Step Alpha Vinyl van Patrick Lefevere te gaan. Naar verluidt zou met name ploegleider Wilfried Peeters zich vanaf begin januari 2023 ontfermen over het veldritgedeelte.

De bedoeling was dat behalve het sponsorpakket ook de renners mee zouden verhuizen naar Quick-Step Alpha Vinyl, maar er kwam een kink in de kabel. Hans van Kasteren, manager van Quinten Hermans, Corné van Kessel, Emiel Verstrynge en Joran Wyseure, trok namelijk aan de rem. Tormans zou een beetje voor zijn beurt hebben gesproken over de deal. “Ik heb van Patrick Lefevere tot op heden geen voorstel gekregen voor mijn viertal. Zou het kunnen dat Jan Tormans de volgorde niet zo goed kent?”

Renners willen samen blijven

Hermans en Van Kessel hebben nog een contract tot het einde van het jaar, maar met de beloften Verstrynge en Wyseure is het de bedoeling dat ze zo snel mogelijk prof worden. “Noodzakelijk om een degelijk wegprogramma te kunnen rijden in functie van volgende winter. Ik wil niet dat die jongens achterop lopen tegenover bijvoorbeeld een Thibau Nys”, aldus Van Kasteren, die verder aangaf dat zijn vier renners graag samen zouden blijven en dat hij ondertussen met andere teams gesprekken voerde.

Inmiddels is duidelijk dat Verstrynge en Wyseure op weg zijn naar Alpecin-Fenix. Van Kasteren heeft zowel Tormans als Intermarché-Wanty-Gobert op de hoogte gebracht van het ontslag van beide renners. Naar verwachting wordt dat ook de nieuwe ploeg van Hermans en Van Kessel. Alpecin-Fenix heeft het nieuws vooralsnog niet bevestigd.