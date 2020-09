BinckBank Tour neemt kritiek ter harte: “We hebben naar de renners geluisterd” dinsdag 29 september 2020 om 09:57

Een jaar geleden kreeg de BinckBank Tour een storm van kritiek te verduren. Het parcours was volgens de renners namelijk onveilig. De organisatie was niet doof voor de bezwaren.

“We hebben naar de renners geluisterd”, liet Gert Van Goolen van organisator Golazo daags voor de start van de wedstrijd door Nederland en België weten aan de Nederlandse NOS. “Dat was ook nodig. Na afloop van de vorige editie hebben we met een aantal renners, onder wie Greg Van Avermaet, gesproken. En het nieuwe parcours is samen met de Belgische bondscoach Rik Verbrugghe ontworpen.”

Met name de aankomstronde in Aalter kreeg ervan langs. Het parcours zou te onveilig zijn door de smalle wegen en vele bochten. De organisatie pareerde toentertijd de kritiek en benadrukte dat er zonder problemen groen licht was gegeven door de UCI. Nadien werd een klankbord opgestart, waarin renners en ploegleiders zich verzamelden. Ook kondigde de UCI een aantal maatregelen aan die de wedstrijd een stuk veiliger moest maken.

Dit jaar heeft de organisatie naar bredere wegen gezocht, zei Van Goolen. “We hebben zoveel mogelijk wegversmallingen en gevaarlijke bochten proberen te vermijden. En we hebben altijd een lokale ronde, dus de renners hebben het dan al een keer gezien en gevoeld.”