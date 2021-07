Vernieuwde Benelux Tour presenteert het complete parcours

Na twaalf jaar Eneco Tour en vier jaar BinckBank Tour gaat de enige UCI WorldTour-rittenkoers op Belgische en Nederlandse bodem voortaan door het leven als de Benelux Tour. De start wordt op maandag 30 augustus gegeven in het Friese Surhuisterveen, de slotrit eindigt op zondag 5 september in het Oost-Vlaamse Geraardsbergen.

Vanaf dit jaar staat de rittenkoers dus op de kalender als de Benelux Tour. Deze nieuwe naam geeft duidelijk weer waar de wedstrijd voor staat. De Benelux Tour zal dit jaar weliswaar enkel Nederland en België aandoen, maar de ambitie is om vanaf volgend jaar ook door het Groothertogdom Luxemburg te koersen.

De openingsrit van de Benelux Tour, op maandag 30 augustus, vindt op Friese bodem plaats en gaat van Surhuisterveen naar Dokkum, een van de bekende Friese elf steden. Daags nadien vindt in Lelystad, hoofdstad van de provincie Flevoland, een individuele tijdrit plaats. De derde etappe wordt een Belgisch-Nederlandse etappe van Essen in de provincie Antwerpen naar Hoogerheide in de provincie Noord-Brabant.

Loodzwaar slotweekend

De vierde rit is een ‘sprintklassieker’ van het Oost-Vlaamse Aalter naar het West-Vlaamse Ardooie. De eerder geplande start vanuit Blankenberge schuift om organisatorische redenen op naar 2022. De kuststad is akkoord gegaan met dit verzoek van de organisatie en zal volgend jaar voor de zesde keer als startplaats van een etappe de renners verwelkomen.

Vervolgens verhuist de Benelux Tour voor de vijfde rit naar Limburg, waar een pittige tocht van Riemst naar Bilzen op het menu staat. In het slotweekend wacht het peloton om te beginnen een stevige etappe van het Waals-Brabantse Ottignies-Louvain-la-Neuve naar Houffalize, om zondag te eindigen met de slotrit van Namen naar de Vesten in Geraardsbergen.

Vorig jaar ging de eindzege na een razendspannende ontknoping in Geraardsbergen naar Mathieu van der Poel. De Nederlander van Alpecin-Fenix slaagde er in de slotrit in om een solo van goed zeventig kilometer met succes af te ronden, al scheelde het aan de finish niet veel. Søren Kragh Andersen eindigde als tweede, Stefan Küng werd derde.

Rittenschema / Benelux Tour 2021

Maandag 30 augustus: Surhuisterveen – Dokkum

Dinsdag 31 augustus: Lelystad (individuele tijdrit)

Woensdag 1 september: Essen – Hoogerheide

Donderdag 2 september: Aalter – Ardooie

Vrijdag 3 september: Riemst – Bilzen

Zaterdag 4 september: Ottignies-Louvain-la-Neuve – Houffalize

Zondag 5 september: Namen – Geraardsbergen