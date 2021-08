Mathieu van der Poel en Tom Dumoulin van start in Benelux Tour

De organisatie van de Benelux Tour heeft de deelname van titelverdediger Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) en oud-winnaar Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) bevestigd. De WorldTour-ronde begint op maandag 30 augustus met een etappe in Friesland en duurt tot en met zondag 5 september, als er gefinisht wordt in Geraardsbergen.

Ook Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step), Jasper Stuyven, Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Greg Van Avermaet, Oliver Naesen (beiden AG2R Citroën), Tiesj Benoot, Søren Kragh Andersen (beiden Team DSM), Philippe Gilbert, Tim Wellens (beiden Lotto Soudal), Marc Hirschi (UAE Emirates), Jakob Fuglsang en Alexey Lutsenko (beiden Astana-Premier Tech) maken hun opwachting in de ronde die tot vorig jaar nog de BinckBank Tour heette.

Dit jaar trekt de Nederlands-Belgische rittenkoers opnieuw door de heuvels van Zuid-Limburg, Vlaams Limburg en de Ardennen. Daarnaast staan er sprintetappes en een tijdrit op het programma. De Benelux Tour geldt daarom ook als een belangrijke voorbereiding op het WK wielrennen van eind september, dat in Vlaanderen op maat is voor de flandriens van het peloton.

De eindzege in de BinckBank Tour ging vorig jaar naar Mathieu van der Poel, die door een indrukwekkende solo de slotrit en het eindklassement won. Dumoulin won de ronde in 2017. De laatste Belg op de erelijst is Laurens De Plus, die in 2019 namens Jumbo-Visma won.

Rittenschema Benelux Tour 2021 (30 augustus-5 september)

Maandag 30 augustus: Surhuisterveen – Dokkum

Dinsdag 31 augustus: Lelystad – Lelystad (individuele tijdrit)

Woensdag 1 september: Essen – Hoogerheide

Donderdag 2 september: Aalter – Ardooie

Vrijdag 3 september: Riemst – Bilzen

Zaterdag 4 september: Ottignies-Louvain-la-Neuve – Houffalize

Zondag 5 september: Namen – Geraardsbergen