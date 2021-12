Bewegingswetenschapper Paul Van den Bosch: “Renner kan veel baat hebben bij looptraining”

Wielrenners die hardlopen, het lijkt een trend te worden in het peloton. Volgens bewegingswetenschapper Paul Van den Bosch, die ook trainer is van meerdere wielrenners en veldrijders, is het een logische ontwikkeling. “Je kan niet ontkennen dat de cross daar ook een rol in speelt”, zegt hij in Het Laatste Nieuws.

“Renners zien hoe Wout van Aert en Mathieu van der Poel vol in het rood gaan in het veld en nadien ook top zijn in het voorjaar. Dus gaan ze eens kijken hoe die mannen trainen. Ik ben zeker dat er een aantal daarom met lopen zijn begonnen”, aldus Van den Bosch. “Crossers zijn sowieso completere atleten dan wegrenners.”

Dat hardlopen voor wielrenners een groot voordeel heeft, stelt hij. “In de wetenschappelijke literatuur is duidelijk beschreven dat er een grote transfer is van looptraining naar fietstraining. Daarmee wordt bedoeld dat een renner veel baat kan hebben bij looptraining. Omgekeerd is dat veel minder het geval.”

Meerdere hardloopprestaties van wielrenners vallen op dit jaar. Zo werd Tom Dumoulin tweede tijdens een 10 kilometer, die hij afrondde in 32 minuten en 38 seconden. Adam Yates liep onlangs de marathon van Barcelona binnen de drie uur, terwijl Wout van Aert meer dan regelmatig zijn hardloopschoenen aantrekt. In zijn off-season deed hij mee aan het hardloopevenement Antwerp 10 Miles, en ook Tom Pidcock verbaast zichzelf als hardloper.

Ontspanning

Van den Bosch geeft aan dat niet alleen fysiek er voordelen zijn. “Veel renners ervaren looptraining als ontspanning. Terwijl het toch heel nuttig is. Ze werken aan hun conditie zonder dat ze aan de fiets moeten denken. Daar zit het grote voordeel”, legt hij uit. Toch wijst hij ook op de gevaren. “Lopen is heel goed voor renners die het gewoon zijn om te lopen. Wie het nooit doet en plots twee of drie keer in de week gaat lopen, riskeert heel snel geblesseerd te raken. De kans op overbelasting van botten, pezen, voeten, enkels en knieën is dan zeer groot.”

In Het Laatste Nieuws komt ook Mathieu Heijboer (performancemanager Jumbo-Visma) aan het woord. Naast Van Aert en Dumoulin is ook Primož Roglič iemand die graag een stuk rent. “Bij hem is het meer joggen”, zegt hij. “Maar wij adviseren het enkel aan renners die ervaring hebben met lopen. Het hele jaar door en in de winter uiteraard meer dan tijdens het seizoen. […] Dat is wat Wout zegt: het is fun. Lopen is uitstekende afwisseling. Zo blijf je fris in het hoofd.”