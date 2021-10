Wout van Aert moet rusten, maar slaat geen modderfiguur in Antwerp 10 Miles: “Puur voor plezier”

Zijn coach Marc Lamberts zei van de week nog dat Wout van Aert een lange rustperiode moet nemen en desnoods van nul af aan moet beginnen. De Belg zelf had na afloop van Parijs-Roubaix soortgelijke teksten, maar zes dagen later stond hij aan het vertrek voor het hardloopevenement Antwerp 10 Miles. Eerder deze week was hij ook al twee keer gaan hardlopen.

“Dit was puur voor het plezier” legt de kopman van Jumbo-Visma zijn escapades uit. “Twee van mijn maten zijn zich aan het voorbereiden op de Hel van Kasterlee (een winterduatlon op 19 december bestaande uit vijftien kilometer hardlopen, 117,5 kilometer mountainbiken en dan nog eens dertig kilometer hardlopen, red.). Ze stuurden vorige week dat er nog inschrijvingen vrij waren voor de Antwerp 10 Miles en hebben mij kunnen overtuigen en goesting doen krijgen. Bovendien konden we starten in de eerste wave, zodat je vrij snel kan lopen en uit het gewring kan blijven.”

Van Aert – die zijn verhaal doet bij Het Nieuwsblad – haspelde de tien mijl af in een tijd van één uur, elf minuten en elf seconden. “Toen mijn manager Jef Van Den Bosch nog afgetraind was, liep hij de Antwerp 10 miles in één uur en vijf minuten. Beter doen dan hem was een mooi doel. Als ik thuis ga lopen, is dat meestal aan vier en een halve minuut per kilometer. Maar voor mijn twee maten is vier minuten per kilometer rustig joggen. Ik wist dus dat het hard zou gaan van bij de start en ben blij met mijn prestatie.”