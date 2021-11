Adam Yates loopt marathon onder de 3 uur

Wielerflits Kort

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag over Adam Yates, die de marathon van Barcelona binnen de drie uur wist uit te lopen.

De 29-jarige Yates, die normaal uitblinkt op de fiets, liet in Barcelona zien dat hij ook een goede hardloper is. Met een eindtijd van 2u59m09s bleef hij net binnen de drie uur, wat voor veel niet-professionele lopers een magische grens is. Het wereldrecord is in handen van Eliud Kipchoge. De Keniaan wist in 2018 de marathon van Berlijn in 2u01m39s af te werken.

Yates is overigens niet de enige wielrenner die een passie heeft voor hardlopen. De Noor Andreas Leknessund liep drie jaar geleden al ongetraind een marathon en was slechts drie minuten trager dan Yates. Wout van Aert is eveneens een fervent loper, de Belg deed eerder deze maand nog mee aan het hardloopevenement Antwerp 10 Miles, en ook Tom Pidcock trekt geregeld zijn hardloopschoenen aan.

Adam Yates ran the Barcelona Marathon in under 3 hours. What a steady pace – every 5 km interval (until 40 km) at 4:09-4:16 / 1 km. https://t.co/VxpHFpbeNl pic.twitter.com/kvlAs0RUWU — ammattipyöräily (@ammattipyoraily) November 8, 2021