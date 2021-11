Tom Dumoulin tweede bij hardloopwedstrijd van 10 kilometer in Maastricht

Tom Dumoulin heeft zondag meegedaan aan een hardloopwedstrijd in Maastricht. De wielrenner van Jumbo-Visma kwam tijdens de Groene Loper Run in zijn geboorteplaats Maastricht in actie op de 10 kilometer en werd tweede.

Dumoulin liep de 10 kilometer in een tijd van 32 minuten en 38 seconden, goed voor een gemiddelde snelheid van 18,3 km/h. Daarmee was de Limburger zeventien seconden langzamer dan de winnaar op die afstand: Wouter Simons.

Steeds vaker zien we wielrenners tijdens de wintermaanden hardlopen. Zo liep Adam Yates vorige week de marathon van Barcelona binnen de drie uur. Dumoulins ploegmaat Wout van Aert deed vorige maand nog mee aan het hardloopevenement Antwerp 10 Miles, en ook Tom Pidcock trekt geregeld zijn hardloopschoenen aan.