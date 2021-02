Wielerflits Kort

Pidcock verbaast zichzelf met hardloopresultaten

Dat goede hardloopkwaliteiten in de cross goed van pas kunnen komen, is natuurlijk wel bekend. Maar dat Tom Pidcock tot de beste lopers ter wereld behoort, verraste de Britse renner zelf ook. Tenminste, als we zijn gegevens op Strava mogen geloven. Volgens de trainingsapp liep hij in de omgeving van Leeds de vijf kilometer in 13:25 minuten, waarmee hij amper 7 seconden langzamer was dan het Europees record op de weg.

Op zijn social media laat Pidcock weten dat hij op de vijf kilometer onder de vijftien minuten wilde lopen. Dat hij zo’n snelle tijd liep, verbaasde hem echter zelf ook. “Blijkbaar is dit erg snel”, schrijft hij met een lachende emoticon erachter. “Ik ga het ter bevestiging over een paar dagen nog eens proberen. Misschien is hardlopen meer mijn sport.” Zo te zien wordt aan de echtheid van de data getwijfeld, want de hardloopactiviteit is inmiddels gemeld bij Strava.

‘Hij denkt dat hij nog sneller kan’

Toch staan de hardloopkwaliteiten van Pidcock buiten kijf, vertelt zijn Belgische begeleider Kurt Bogaerts aan Het Nieuwsblad. “Hij kan enorm lopen. Uit tests bij het laboratorium van Red Bull in Salzburg bleek hij een enorme aanleg te hebben voor hardlopen. Zowel qua inhoud als loopstijl. Tom denkt zelfs dat hij nog sneller kan. Hij doet vooral in zijn vrije tijd aan hardlopen. Na het WK had hij tien dagen vrij gekregen en dus is hij wat gaan lopen, maar best snel dus.”