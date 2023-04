Beroofde Tadej Pogacar kijkt uit naar duel met Remco Evenepoel: “Nooit echt een kans gehad”

Interview

Het deed hem zichtbaar veel, zijn solo-zege in de Amstel Gold Race 2023. Ver voor en ver ná de finish, bleef Tadej Pogačar zijn eclatante overwinningstocht door de Limburgse heuvels vieren. Dat Mathieu van der Poel hem tipte, hij buiten zijn schuld voordeel had van de auto van de koersdirectie, hij afgelopen week de tijd nam om een rechtbank te bezoeken naar aanleiding van een beroving én de torenhoge druk van de mijlenverre topfavoriet zijn, kwamen allemaal voorbij in de persconferentie na afloop. Maar uiteraard ook de twee Waalse klassiekers die eraan komen. “Remco Evenepoel gaat goed zijn”, blikt hij alvast vooruit.

Je brak de koers opnieuw vroeg open en verraste daarmee de tegenstanders. Waarom?

“We waren inderdaad vroeg weg, maar dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ik heb toen nog een aanval geplaatst op de Keutenberg, maar toen was het nog steeds ver van de finish. Heel erg ver. Ik kan zeggen dat ik echt aan het afzien was de laatste 26 kilometer. Toch was dat mijn enige kans om deze wedstrijd te winnen. Het moest via een solo. De Keutenberg is de meest lastige helling van dit parcours, dus daar lag de meeste kans om aan te vallen.”

Die tip kreeg je van Mathieu van der Poel, niet waar?

“Ja, dat klopt. We wisselen soms grapjes met elkaar uit. En we wensen elkaar vaak geluk, dat soort dingen. Hij zei me dat ik moest wegrijden op de Keutenberg. Dat is een langere helling en zeker de steilste. Dat sneed hout. Ik denk dat ik hem daar maar eens voor moet bedanken.”

Lees ook: Tadej Pogacar kreeg tips van Mathieu van der Poel: “Hij vertelde om op de Keutenberg te gaan”

Voor de koers zeiden velen nog dat de hellingen hier te kort zouden zijn voor jou. Hoe denk jij daar zelf over, nu je gewonnen hebt?

“Dat zijn ze zeker, maar ook erg explosief. Ze komen een voor een in een heel korte periode. Met iedere helling en iedere kilometer, slaat de vermoeidheid meer en meer op je benen. Wat ook meespeelt is dat je jezelf goed moet positioneren in de Amstel Gold Race. Daar bespaar je veel energie mee. Mijn ploeg UAE Emirates heeft echt fantastisch werk geleverd om me heel de tijd van voren te houden. Daardoor verloor ik geen onnodige energie in het eerste deel van de koers en kwam ik met frissere benen aan in de finale.”

Je grote doel dit voorjaar was winnen in de Ronde van Vlaanderen. Wat betekent deze zege in de Amstel Gold Race voor jou?

“Ik houd echt van deze omgeving, ook met de Ardennen hier kort bij. Sinds ik deze wedstrijden voor het eerst rijd, is het een groot ding voor mij. Deze wedstrijd deed ik pas voor de tweede keer. Om dan compleet het omgekeerde te doen van mijn eerste deelname (een opgave, red.), daar kan ik alleen maar erg, erg blij mee en trots op zijn.”

Terwijl je voorbereiding niet vlekkeloos was, want je zat deze week nog in de rechtszaal. Je had die ook makkelijk aan je voorbij kunnen laten gaan, omdat je moest koersen. Waarom was het voor jou zo belangrijk om daarbij aanwezig te zijn?

“Ik besloot om daar naartoe te gaan, omdat ik de inbrekers wilde zien. Ik wilde met eigen ogen zien en horen hoe zij te werk zijn gegaan. Ik wilde bekender zijn met dit soort omstandigheden. Het horloge dat zij stalen, was heel speciaal voor mij. Ik heb dat als cadeau gekregen voor mijn bronzen medaille op de Olympische Spelen van 2021. Zo’n inbraak raakt je. Ze zijn in mijn kamer geweest. Dat is niet leuk om te ervaren. Ik wilde daar meer over weten. Het was een lange dag in de rechtbank, maar dat is het me wel waard geweest. Het was een belangrijke levensles voor mij.”

Je hebt eerder dit voorjaar Mathieu van der Poel en Wout van Aert verslagen, zondag versla je Tom Pidcock en Ben Healy. Volgende week doet ene Remco Evenepoel mee in Luik-Bastenaken-Luik. Wat denk je over die strijd?

“Remco komt van een hoogtestage. Hij zal in goede vorm zijn richting de Giro d’Italia. Hij is titelverdediger en hij toonde eerder dit seizoen al dat hij supergoed is op de korte, kleinere klimmetjes. Hij heeft een goed sprintje in zijn benen. Hij is zeker een van de voornaamste favorieten voor La Doyenne.”

Kijk je uit naar het gevecht met Evenepoel?

“Dat denk ik wel. We hebben niet vaak tegen elkaar gereden op topniveau. Als we tegen elkaar reden, wist hij altijd te winnen en lag ik heel ver achter. Ik hoop dat het zondag in Luik anders gaat zijn. Al denk ik niet dat Remco de enige is op wie ik moet letten, maar hij is zeker een van de favorieten.”

Lees ook: Voorbeschouwing: Waalse Pijl 2023 – Nu wel raak voor Pogacar op Muur van Hoei?

Wat betreft Waalse Pijl: ga je dan opnieuw van zo ver aanvallen?

“Die koers is echt moeilijk om van ver te gaan. Ik denk niet dat het echt een optie is. Maar dat zullen we zien. Het hangt ook van de koerssituatie af. Er zijn altijd veel aanvallen in de Waalse Pijl. Als het zoals in de Amstel een grote, sterke groep is, kan je wel van ver aanvallen. Ik zie mezelf alleen niet solo de Waalse Pijl winnen.”

En dan ben je nog niet eens op hoogtestage geweest… Hoe veel beter kan het nog?

“Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Dat zullen we moeten zien. Na Luik neem ik even rust en daarna ga ik op hoogtestage. Daar zien we wel of ik mijn conditie nog verder kan aanscherpen. Het kan ook zijn dat je een paar stappen terug zet. Laten we hopen dat ik kan herstellen na Luik en vervolgens een goede voorbereiding op hoogte kan doen in functie van de Tour de France.”