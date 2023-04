Tadej Pogacar kreeg tips van Mathieu van der Poel: “Hij vertelde om op de Keutenberg te gaan”

Video

Tadej Pogačar schreef met de Amstel Gold Race al zijn tweede klassieker van dit voorjaar op zijn naam. De Sloveen vertrok op de Keutenberg en won na een solo van dertig kilometer. Achteraf bleek dat Pogačar er niet zomaar voor koos om hier te demarreren. Hij had namelijk advies gekregen van een concurrent. “Mathieu van der Poel vertelde om op de Keutenberg aan te vallen”, zei hij.

De finale werd al vroeg geopend waardoor er al snel een elitegroep ontstond waar Pogačar naar toe sprong. “Ik had niet verwacht dat de finale al zo vroeg zou beginnen. Vooraf was dit niet het plan, maar ik zag dat zich een grote groep vormde met veel goede renners, dus besloot ik er naar toe te rijden. Onze ploeg kon het daarachter controleren met Matteo Trentin en Marc Hirschi”, verklaarde de tweevoudig Tourwinnaar.

Niet alles verliep vlekkeloos voor Pogačar. Vlak voor de Kruisberg moest hij namelijk van fiets wisselen door een lekke band. “Ik was wat gefrustreerd want er konden lang geen auto’s bij de kopgroep. Uiteindelijk kreeg ik net op tijd een fiets, maar ik was zeker nerveus”, aldus de 24-jarige renner, die duidelijk een ferme inspanning had moeten leveren. “Ik heb getwijfeld of ik het wel alleen kon halen, maar uiteindelijk heb ik alles eruit geknepen en heb ik het gehaald.”

Advies van Van der Poel

De plek van zijn beslissende aanval bleek wel bij zijn plan te horen. “Van der Poel vertelde om aan te vallen op de Keutenberg. Het is de moeilijkste beklimming en past het beste bij me. Hij stuurde me drie dagen voor de koers een bericht, ik zal hem een bedankje terugsturen”, lachte de Sloveen.

Pogačar zal volgende week nog zijn opwachting maken in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. “De Waalse Pijl is een lastige koers. Ik heb er nog nooit een goed resultaat kunnen rijden, maar ik ben in vorm en we hebben een goede ploeg, dus een goede uitslag moet erin zitten”, sloot hij af.