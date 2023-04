Tadej Pogacar over slipstream koersdirecteur Amstel Gold Race: “Vind ik niet leuk”

Op sociale media ontstond er in de finale van de Amstel Gold Race veel ophef over de slipstream die koersdirecteur Leo van Vliet creëerde toen hij de voorsprong doorgaf aan koploper Tadej Pogačar. WielerFlits vroeg de Sloveen naar dat moment. “Op een bepaald punt was hij inderdaad erg dichtbij”, zei de winnaar.

De kopman van UAE Emirates kon uiteraard zelf niets aan het moment doen. “Ik vind het niet leuk”, zegt hij over de situatie. “Maar dit gebeurt heel de tijd als ze in de kop van de koers zijn. Ze passeren, ze zakken weer naar achteren. Zo gaat het altijd in de koers. Ik kan er niet veel aan doen. Ik kan alleen zo hard mogelijk fietsen. De auto was te dichtbij, maar ik denk niet dat het moment te lang duurde”, is Pogačar van mening.

Lees ook: Opvallend moment in de finale: koerswagen rijdt lang voor Pogacar uit

Bekijk hieronder de beelden

When there is a race going on but you have to advertise your beer. pic.twitter.com/f0kI8tcVUh — Cycling out of context (@OutOfCycling) April 16, 2023