Leo van Vliet reageert op auto-incident met Tadej Pogacar: “Ik kan er niets mee”

Koersdirecteur Leo van Vliet kreeg de hoon over zich heen in de finale van de Amstel Gold Race 2023. Op een kleine tien kilometer voor het einde passeerde hij solo-aanvaller Tadej Pogačar, die op dat moment Ben Healy als achtervolger had. Het verschil tussen die twee werd niet direct groter. De auto van de koersdirectie nam echter geen afstand en reed ruim een kilometer kort voor de latere winnaar. De kritiek op social media was niet mals.

Bij In het Wiel heeft Leo van Vliet gereageerd op het voorval. “Ik heb die commotie ook gehoord. Als je een foto maakt als wij passeren… Wij reden erachter (Pogačar, red.) en op een gegeven moment komt-ie korter bij (Healy, red.). Dan moet je erachter vandaan. Ik ken het parcours, daar wordt het alleen maar smaller. Toen zijn we er voorbij gereden, maar dan moet je voorzichtig zijn want het was niet zo breed. Als iemand dan een foto maakt dat er een auto voor rijdt… Wat moet ik daarmee?”

“Ik denk dat we beter kunnen kijken naar wat voor een mooie koers we gezien hebben. Ik weet ook niet wat voor zin het heeft. Maar dat is iets van de media”, gaat Van Vliet verder. Vervolgens wijst In het Wiel hem erop dat het de koersdirecteur toch vijfhonderd meter tot een kilometer zo’n twintig meter voor Pogačar blijft rijden. “Dat is helemaal niet waar! Ga de beelden maar kijken… Wij rijden er wel voor, maar daar heeft hij toch helemaal niets aan? Dan moet je het uitproberen. Ik heb zelf ook gefietst, ik kan het me niet voorstellen. Wat voor baat heb ik om dat te doen? Wij rijden er ver genoeg voor. Er is niets aan de hand.”

Pogačar zelf reageerde ook op het voorval. Dat lees je in onderstaand artikel.

