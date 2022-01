Benjamin Thomas over transfer naar Cofidis: “We moeten samen ontwikkelen”

Benjamin Thomas heeft met Cofidis een nieuwe werkgever, na vier jaar bij Groupama-FDJ. In een interview met L’Équipe vertelt hij over de ambities van het team en van zichzelf. “Het is spannend, het is zowel voor mij als voor het team een nieuwe uitdaging.”

“We hebben een geweldig team achter ons dat klaar staat om ons overal te steunen. Het doel is om alle aspecten, van materiaal tot kledij, te verbeteren. We moeten werken aan de details. Dit gaat niet alleen voor een tijdritspecialist zoals ik, maar ook voor de renners die voor het algemeen klassement rijden nuttig zijn. Met Guillaume Martin en Ion Izagirre hebben we er zo twee in de ploeg”, vertelt de 26-jarige renner.

2021 was een geslaagd seizoen voor de Fransman. Hij werd nationaal kampioen tijdrijden op de weg, wereldkampioen puntenkoers en hij pakte brons op de koppelkoers in Tokio. Toch wil Thomas in 2022 blijven groeien als renner. “De tweede plaats in de tijdrit van de Ster van Bessèges en in een rit van de Ronde van Zwitserland heeft me doen nadenken. Als ik nog wat stappen maak als wegrenner kan ik ook voor een goed klassement gaan. De offensieve stijl van Cofidis past bij die doelen”, aldus de renner van Cofidis, die een nieuw tenue hebben.