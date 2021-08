Olympische Spelen: Denemarken verovert goud in olympische koppelkoers

Lasse Norman Hansen en Michael Mørkøv hebben de finale van de olympische koppelkoers gewonnen. De Denen veroverden in een wedstrijd over tweehonderd rondjes en twintig sprints de meeste punten. Groot-Brittannië (Ethan Hayter & Matthew Walls) moest genoegen nemen met zilver, Frankrijk (Benjamin Thomas & Donavan Grondin) pakte het brons.

België (Kenny De Ketele & Robbe Ghys) eindigde ondanks een knappe finale als vierde, Nederland (Jan-Willem van Schip & Yoeri Havik) werd vijfde.

In de openingsfase mengden zowel Nederland als België zich in de strijd om de medailles. De Fransen gingen voortvarend van start en wonnen de eerste twee sprints. De Britten wonnen de derde sprint, waarna Van Schip Nederland in de vierde sprint vijf punten bezorgde. De vijfde sprint was een prooi voor de Belgen, net als de achtste.

Halverwege de wedstrijd voerde Groot-Brittannië de tussenstand aan, met één punt voorsprong op Denemarken. Nederland en België volgden op plek 3 en 5. De Fransen pakten vervolgens een halve ronde. De volgende drie sprints pakten zij de volle buit, maar daarna ging het kaarsje uit.

De Denen reden ondertussen een alerte wedstrijd en namen met winst in de zestiende sprint de leiding in de tussenstand over. Benjamin Thomas probeerde namens de Fransen opnieuw te ontsnappen, maar slaagde daar niet in. De Duitse ploeg zag na een valpartij van Roger Kluge zijn kansen op een medaille in rook opgaan.

Denemarken, Spanje en België probeerden gezamenlijk een ronde te pakken, maar deze poging bleek onsuccesvol. De Belgen gingen er solo vandoor, wat zorgde voor een spannende finale. Het bleek echter niet genoeg voor eremetaal.

De hoofdprijs ging naar de Denen, die na de wereldtitel in Berlijn vorig jaar ook de olympische titel veroverden. Voor Lasse Norman Hansen is het na het goud op de omnium in 2012 zijn tweede gouden plak.

Olympische Spelen Tokio 2021

Uitslag koppelkoers

Denemarken 43pt

Groot-Brittannië 40 pt

Frankrijk 40pt

4. België 32pt

5. Nederland 17pt