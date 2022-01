Wielertenues 2022: Cofidis keert bekende kleuren om

Cofidis zal ook komend seizoen in het herkenbare wit en rood rijden, maar kiest wel voor een andere ontwerp dan afgelopen jaren. Terwijl het schoudergedeelte van het tenue vorig jaar rood was en de voorkant voornamelijk wit, is dit nu precies andersom. Ook kiest de ploeg voor een zwarte broek.

“We wilden het rood behouden, maar het is nu een aflopend rood, dat van bovenaf steeds wat donkerder wordt. Met de zwarte broek geven we het geheel een moderne en krachtige uitstraling. Daarnaast staat de sponsornaam Cofidis niet langer horizontaal, maar verticaal op het shirt”, beschrijft algemeen directeur van de ploeg Thierry Vittu het nieuwe tenue.

