Tweede Franse tijdrittitel voor Thomas, favoriet Cavagna beleeft offday

Benjamin Thomas is voor de tweede keer in zijn carrière Frans kampioen tijdrijden geworden. De 25-jarige renner van Groupama-FDJ bleef in Épinal zijn ploeggenoten Bruno Armirail en Alexys Brunel voor. Topfavoriet Rémi Cavagna kende een totale offday en kwam op vijf minuten binnen.

Vooraf werd Cavagna door heel wat mensen als de grote favoriet gezien voor de Franse titel, na enkele goede prestaties tegen de klok. De renner van Deceuninck-Quick-Step won dit jaar al de slottijdrit in de Ronde van Romandië en werd tweede in de tijdritten van Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Giro d’Italia. Cavagna verdedigde in de omgeving van Épinal bovendien zijn titel uit 2020.

Cavagna vertrok met de nodige zwier en wist aan het eerste tussenpunt de tweede tijd te klokken, op een paar seconden van Thomas. Het bleek echter niet het begin van een sterke tijdrit, want Cavagna kwam zichzelf ongenadig hard tegen op het selectieve parcours. De 25-jarige renner had duidelijk last van de hitte en een fietswissel en kwam zeker in de slotfase nauwelijks meer vooruit.

Aan de streep bleek het verschil tussen winnaar Thomas en Cavagna maar liefst vijf minuten. De grote favoriet kwam uiteindelijk niet verder dan een 23ste plaats. Thomas, in 2019 al Frans kampioen, wist na het eerste tussenpunt zijn inspanning wél door te trekken en zette ploegmaat Armirail op een halve minuut. Brunel gaf als nummer drie 54 seconden toe. Pierre Latour werd vierde, Christophe Laporte vijfde.

Kasper Asgreen pakt nieuwe titel in Denemarken

In Denemarken ging de titel naar Kasper Asgreen. Het is voor de hardrijder van Deceuninck-Quick-Step zijn derde opeenvolgende titel in het tijdrijden. Mikkel Bjerg moest op 21 seconden genoegen nemen met de tweede plaats, de bronzen plak ging naar de ervaren Martin Toft Madsen. Die laatste moest exact dertig seconden toegeven op winnaar Asgreen.