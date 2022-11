Belgian Cycling onthult selectie met Wout van Aert voor Wereldbeker Antwerpen

Belgian Cycling heeft de selectie voor de Wereldbeker Antwerpen (4 december) bekendgemaakt. De naam van Wout van Aert springt meteen in het oog. Voor de drievoudige wereldkampioen in het veld is de wereldbekercross van Antwerpen zijn eerste veldrit van het seizoen.

Na de terugkeer van Tom Pidcock en Mathieu van der Poel is het nu dus de beurt aan Wout van Aert. De Belgische kampioen duikt het veld in op 4 december bij de Wereldbeker Antwerpen. De renner van Jumbo-Visma kan momenteel nog niet helemaal inschatten waar hij staat, aangezien zijn voorbereiding niet van een leien dakje ging. “Ik ben ziek geworden, waarna ik merkte dat ik veel conditie had verloren”, liet hij ruim een week geleden nog weten.

Die ziekte kwam er snel na enkele weken vakantie. “Het was niets ergs, maar ook niet ideaal. Als ik dan toch ziek moest worden, was dat niet zo slecht getimed. Toen ik eind oktober toch weer met de fiets begon te trainen, had ik veel conditie verloren.” In Antwerpen zal Van Aert de huidige toppers van het veldrijden tegenkomen en kan hij zich voor een eerste keer weer meten met zijn grootste concurrenten Van der Poel en Pidcock.

Verder zijn de gebruikelijke namen van de partij. We hebben het dan natuurlijk over de nieuwe wereldbekerleider Laurens Sweeck, diens grote uitdager Eli Iserbyt en Europees kampioen Michael Vanthourenhout. Bij de vrouwen is het vooral uitkijken naar Marion Norbert-Riberolle, zondag nog knap zesde in de Wereldbeker van Hulst, en Sanne Cant.

Belgische selectie voor Wereldbeker Antwerpen – elitevrouwen (zondag 4 december)

Fauve Bastiaenssen

Julie Brouwers

Sanne Cant

Kiona Crabbé

Jana Dobbelaere

Alicia Franck

Fleur Moors

Marion Norbert-Riberolle

Jinse Peeters

Marthe Truyen

Ellen Van Loy

Laura Verdonschot

Suzanne Verhoeven

Sterre Vervloet

Belgische selectie voor Wereldbeker Antwerpen– elitemannen (zondag 4 december)

Jens Adams

Vincent Baestaens

Eli Iserbyt

Witse Meeussen

Jente Michels

Thibau Nys

Daan Soete

Laurens Sweeck

Wout van Aert

Toon Vandebosch

Niels Vandeputte

Michael Vanthourenhout

Emiel Verstrynge

Joran Wyseure