Eerste deel veldritprogramma Wout van Aert bekend, rentree in Wereldbeker Antwerpen

Jumbo-Visma heeft het veldritprogramma van Wout van Aert voor 2022 bekendgemaakt. De Belgisch kampioen duikt het veld in op 4 december bij de Wereldbeker Antwerpen. Van Aert begint dus niet in de Wereldbeker Hulst (27 november), zoals de organisator van die cross eerder meldde.

Nadat Van Aert meedoet aan de Wereldbeker Antwerpen, betwist hij een week later ook de wereldbekercross in Dublin (11 december). Daarna is er een periode van een kleine twee weken zonder veldritten, waarna hij op vrijdag 23 december deelneemt aan de Exact Cross Mol.

Vervolgens wacht een drukke periode voor Van Aert. Op Tweede Kerstdag staat hij aan de start van de Wereldbeker Gavere, daags nadien volgt de Superprestige Heusden-Zolder (27 december) en weer een dag later doet hij mee in Diegem (28 december). Op vrijdag 30 december volgt dan de laatste cross van 2022: de Exact Cross Loenhout.

Jumbo-Visma heeft het programma van Van Aert voor het nieuwe jaar nog niet onthuld. Het lijkt er echter op dat hij begin 2023 in ieder geval de X2O Trofee Herentals (3 januari), het Belgisch kampioenschap (15 januari), de Wereldbeker Benidorm (22 januari) en het wereldkampioenschap in Hoogerheide (5 februari) zal rijden.

Wedstrijdprogramma Wout VAN AERT