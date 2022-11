Wout van Aert blikt vooruit op veldritseizoen: “Veel conditie verloren na ziekte”

Deze week werd bekendgemaakt dat Wout van Aert op 4 december zijn seizoen in het veld zal aftrappen. De Belgische crosser heeft zich de afgelopen maanden voorbereid op dat veldritseizoen, al liep het niet altijd van een leien dakje. “Ik ben ziek geworden, waarna ik merkte dat ik veel conditie had verloren.”

Die ziekte kwam er snel na enkele weken vakantie, vertelde Van Aert in een interview met Het Laatste Nieuws. “Het was niets ergs, maar ook niet ideaal. Als ik dan toch ziek moest worden, was dat niet zo slecht getimed. Toen ik eind oktober toch weer met de fiets begon te trainen, had ik veel conditie verloren.” De cross in Kortrijk op 26 november komt dan ook te vroeg voor de Belg van Jumbo-Visma. “Ik was er graag begonnen, maar je moet ook naar het sportieve kijken.”

In Antwerpen zal Van Aert de huidige toppers van het veldrijden tegenkomen. De oud-wereldkampioen veldrijden vindt het momenteel nog moeilijk om in te schatten hoe hoog hun niveau is. “Dat is moeilijk te zeggen op tv. Voor mij gaat het altijd hard, dat gevoel had ik vorig jaar ook. Toen ik opnieuw begon, kon ik meteen winnen. Dat had ik niet verwacht.”

WK Hoogerheide als grote doel: “Voor Mathieu is dat ook een thuiscross”

Wat verder opvalt in het programma van Van Aert, is zijn drukke periode rond Kerstmis. “Ik weet dat ik dat aankan. Ik moet dat crossritme dat ik mis, kunnen inhalen. Ik wil me in de kerstperiode zo goed mogelijk voorbereiden op januari.” Daar staat namelijk het grote doel van het seizoen op het menu, het WK in Hoogerheide. “Ik spreek graag mijn ambities uit. Dat ga ik ook nu doen.”

“Het WK is vlak bij huis, op een omloop waar ik bij de beloften wereldkampioen werd. Het WK is mijn enige grote doel van de winter”, bevestigt de Vlaming. “Mathieu van der Poel is de grote concurrent. Het is voor hem ook een thuiscross. Hij zal ook gemotiveerd zijn.”