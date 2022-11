Iserbyt leider af in de Wereldbeker, Van Empel nog altijd aan kop

Overzicht

Na de zevende wereldbekercross van het seizoen in Hulst kennen we een nieuwe leider bij de eliteheren. Laurens Sweeck deed zondag uitstekende zaken en passeert zijn landgenoot Eli Iserbyt in de stand. Bij de vrouwen heeft Fem van Empel nog altijd een (op het oog) geruststellende voorsprong.

Na de cross in Hulst heeft Laurens Sweeck de beste papieren om de Wereldbeker op zijn naam te schrijven, al is het verschil met Iserbyt (214 om 210 punten) nog erg klein. “Laurens is bezig aan een sterk seizoen en ik denk dat het een gevecht zal blijven tot de allerlaatste cross”, voorspelde Iserbyt na afloop van de cross al. Michael Vanthourenhout, de nummer drie in de stand, volgt al op 35 punten van de nieuwe leider Sweeck.

Bij de vrouwen is er minder spanning in de top van het klassement. Fem van Empel gaat, na vier zeges en drie tweede plekken, ruimschoots aan de leiding in de Wereldbeker. Puck Pieterse, winnares van de laatste wereldbekermanches in Overijse en Hulst, volgt op 85 punten.

Puntentelling

In de stand om de Wereldbeker krijgt de top-drie 40, 30 en 25 punten toebedeeld. De nummer vier krijgt 22 punten. Daarna loopt het per plaats een punt terug. Renners met een gelijk puntenaantal worden gerangschikt op basis van het grootste aantal eerste plaatsen, tweede plaatsen, et cetera. Als ze dan nog steeds gelijk staan, worden de punten van de meest recente wedstrijd gebruikt om tot een klassering te komen.

Verreden crossen

Vrouwen

09/10 – Waterloo – Fem van Empel

16/10 – Fayetteville – Fem van Empel

23/10 – Tábor – Fem van Empel

30/10 – Maasmechelen – Fem van Empel

13/11 – Beekse Bergen – Shirin van Anrooij

20/11 – Overijse – Puck Pieterse

27/11 – Hulst – Puck Pieterse

Mannen

09/10 – Waterloo – Eli Iserbyt

16/10 – Fayetteville – Eli Iserbyt

23/10 – Tábor – Eli Iserbyt

30/10 – Maasmechelen – Laurens Sweeck

13/11 – Beekse Bergen – Laurens Sweeck

20/11 – Overijse – Michael Vanthourenhout

27/11 – Hulst – Mathieu van der Poel

Stand na zeven manches

Vrouwen

1. Fem van Empel – 250 punten

2. Puck Pieterse – 165 punten

3. Ceylin del Carmen Alvarado – 152 punten

4. Shirin van Anrooij – 134 punten

5. Denise Betsema – 134 punten

6. Inge van der Heijden – 128 punten

7. Lucinda Brand – 117 punten

8. Hélène Clauzel – 86 punten

9. Clara Honsinger – 85 punten

10. Aniek van Alphen – 82 punten

Mannen

1. Laurens Sweeck 214 punten

2. Eli Iserbyt – 210 punten

3. Michael Vanthourenhout – 179 punten

4. Lars van der Haar – 162 punten

5. Niels Vandeputte – 122 punten

6. Toon Vandebosch – 95 punten

7. Jens Adams – 89 punten

8. Kevin Kuhn – 81 punten

9. Joris Nieuwenhuis – 79 punten

10. Daan Soete – 76 punten

Resterend programma

04/12 – Antwerpen

11/12 – Dublin

17/12 – Val di Sole

26/12 – Gavere

08/01 – Zonhoven

22/01 – Benidorm

29/01 – Besançon