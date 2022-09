Bauke Mollema: “Zonder pech doen we denk ik mee voor goud”

De Mixed Relay is voor Nederland uitgelopen op een sportief drama. De harde val van Annemiek van Vleuten was de doodsteek voor de Nederlandse ambities, maar daarvoor kreeg Bauke Mollema ook al af te rekenen met pech. “Dat is jammer, want ik denk dat we zonder pech meedoen voor goud”, liet Mollema na afloop weten aan de NOS.

Mollema kreeg al in de beginfase van de Mixed Relay af te rekenen met kettingproblemen. “Dat was op zo’n beetje het slechtste moment. De snelheid lag toen hoog, we reden aan zo’n 65 kilometer per uur en het ging wat naar beneden. Dat kost dan zoveel tijd. Bij de andere mannen was er nog wat twijfel of ze moesten wachten. Ik probeerde de ketting er weer op te leggen, maar dat lukte niet.”

“Ik besloot vervolgens van fiets te wisselen, maar daar verlies je zoveel tijd mee. Dan is het klaar. Hoe het heeft kunnen gebeuren? Goede vraag, dat weet ik ook niet. Ik rij single speed, maar dat doe ik al jaren in bijna al mijn tijdritten. Ik weet niet wat er gebeurde. Shit happens. Ik probeerde na mijn fietswissel nog even volle bak door te rijden. We hadden namelijk afgesproken om te wachten bij pech van mij of Daan, Mathieu heeft geen tweede tijdritfiets.”

“Het gebeurde alleen op zo’n slecht moment en ze waren al zo ver weg. Je ligt dan al snel vijftien tot twintig seconden achter en het kost dan ook zoveel tijd als je nog eens extra wacht. Dat heeft geen zin.” Tot overmaat van ramp kwam Annemiek van Vleuten vlak na de start van de vrouwen hard ten val. Mollema: “Slechter kon het vandaag niet verlopen. Hopelijk gaat het goed met Annemiek. Het is jammer, want anders pak je sowieso een medaille. En zonder pech doen we denk ik mee voor goud.”

Mollema vervolgde na de fietswissel dus nog wel zijn weg, maar ook dat verliep niet vlekkeloos. De 35-jarige renner kwam namelijk in botsing met een… meeuw.