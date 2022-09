Nog meer WK-pech voor Nederland: Bauke Mollema botst op een meeuw

De Mixed Relay is voor Nederland uitgelopen op een deceptie. De harde val van Annemiek van Vleuten was de druppel die de emmer deed overlopen. Die was al vol, omdat Bauke Mollema al vroeg af te rekenen kreeg met pech bij de mannen. Hij vervolgde alleen wel zijn weg, maar ook dat verliep niet vlekkeloos… Mollema kwam in botsing met een meeuw!

Het is voor de de schaduwkopman van de Nederlandse selectie niet de eerste onprettige aanvaring met een vogel deze week. Tijdens de training van dinsdag in aanloop naar de desastreus verlopen Mixed Relay, viel Mollema ten prooi aan een agressieve slijkekster. De vogel pikte hem vanachter op zijn helm, was te zien op zijn Instagram Stories:

🚴🌈 | Bekijk de beelden die @BaukeMollema deelde. Hij moest de aanval van een Australische slijkekster zien af te weren! 🐦🇦🇺 #Wollongong2022 pic.twitter.com/AUikuYGDbF — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 20, 2022

Eerder kreeg onder anderen Remco Evenepoel al te maken met een agressieve slijkekster. De wereldkampioenschappen in Wollongong doorkruisen het broedgebied van de dieren, die niet altijd even blij zijn met dat bezoek. Ze kunnen fietsers als indringers beschouwen en voor de aanval kiezen.

Bekijk hier de beelden waarop Mollema een meeuw kopt

foto: Cor Vos foto: Cor Vos foto: Cor Vos foto: Cor Vos foto: Cor Vos foto: Cor Vos foto: Cor Vos