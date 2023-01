Bäckstedt en Mason blikvangers in Britse selectie voor WK veldrijden

De Britse wielerfederatie heeft vandaag de selecties bekendgemaakt voor de komende wereldkampioenschappen veldrijden in Hoogerheide. De niet-deelname van Tom Pidcock, de regerende wereldkampioen bij de eliteheren, was al bekend. Toch heeft Groot-Brittannië nog wel enkele sportieve ijzers in het vuur.

Zo rekent men in de U23-wedstrijd bij de vrouwen op Zoe Bäckstedt. De nog altijd maar 18-jarige Britse is misschien wel de grootste uitdager van Shirin van Anrooij bij de beloften. Multitalent Bäckstedt reed dit seizoen bijna uitsluitend in de elitecategorie en maakte indruk met korte klasseringen in onder meer Merksplas (5e), Mol (4e), Gavere (4e), Diegem (7e), Baal (8e), Gullegem (4e) en Benidorm (7e). Ook werd ze deze winter Brits veldritkampioene bij de elite.

Bäckstedt, die zich vorig jaar in het Amerikaanse Fayetteville nog wist te kronen tot U19-wereldkampioene, is niet de enige Britse WK-deelnemer die mag dromen van een mooie uitslag. Bij de eliteheren is Cameron Mason een renner om in de gaten te houden. De 22-jarige Britse kampioen in het veld reed eerder dit jaar al top-5 in de Azencross van Loenhout en de X2O-cross van Herentals en was bijvoorbeeld ook tiende in de Wereldbeker van Dublin.

Een andere interessante naam is die van Anna Kay. De 23-jarige crosser zal als enige Britse haar opwachting maken op het WK voor elitevrouwen. Ze is op tijd hersteld van een gebroken vinger, opgelopen bij een val in de X2O-cross van Baal op nieuwjaarsdag.

Britse selecties voor WK veldrijden in Hoogerheide (3-5 februari)

Eliteheren

Cameron Mason

Thomas Mein

Elitevrouwen

Anna Kay

Beloften-mannen

Joe Blackmore

Corran Carrick-Anderson

Beloften-vrouwen

Zoe Bäckstedt

Ella Maclean-Howell

Millie Couzens

Junioren-mannen

Oli Akers

Alfie Amey

Sebastian Grindley

Junioren-vrouwen

Cat Ferguson

Imogen Wolff

Emily Carrick-Anderson

Elizabeth McKinnon