Anna Kay tijdje langs de kant met een gebroken vinger

Anna Kay zal de komende weken niet te zien zijn in het veld. De 23-jarige Britse van 777 kwam op nieuwjaarsdag ten val in de X2O-cross van Baal en liep hierbij een gebroken vinger op.

Kay, die ironisch genoeg met rugnummer dertien rondreed in Baal, is nu een tijdje uit de roulatie. “Ik ben er een paar weken uit met een gebroken vinger. Ik hoop dat ik aan het einde van het seizoen weer kan terugkeren in het veld. Dank aan mijn ploeg 777 voor de steun”, laat ze weten via Instagram.

De beloftevolle Kay heeft dit veldritseizoen achttien crossen in de benen. Ze wist in Derby en South Shields twee manches te winnen in de Britse National Trophy Series. Ook was ze beste in de Verge Cross Clonmel, een Ierse C2-veldrit.

Verder reed ze onder meer naar een vierde plaats in de Exact Cross van Essen en eindigde ze in de top-10 in Beringen, Meulebeke, Woerden, Kortrijk, Boom, Mol, Loenhout en op het EK in Namen.