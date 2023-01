Tom Pidcock verdedigt titel niet op het WK veldrijden in Hoogerheide

Tom Pidcock zal zondag 5 februari niet meedoen aan het WK veldrijden in Hoogerheide. De regerend wereldkampioen laat de wedstrijd aan zich voorbijgaan om zich te focussen op het voorjaar. Dat zei zijn trainer Kurt Bogaerts tijdens de X2O Trofee Baal tegen Sporza.

Pidcock, die vorig jaar het WK in Fayetteville won, rijdt op 22 januari nog wel de Wereldbeker Benidorm. Daarna richt hij zich echter op het wegseizoen. Dat houdt in dat hij het WK in Hoogerheide aan zich voorbij laat gaan. “Dat hebben we al een tijdje geleden besloten. Voor ons past het dit jaar simpelweg niet. We mikken op de klassiekers”, aldus Bogaerts.