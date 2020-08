Greipel en Dumoulin kritisch op organisatie Critérium du Dauphiné zondag 16 augustus 2020 om 12:35

Steven Kruijswijk en Emanuel Buchmann moesten zaterdag het Critérium du Dauphiné verlaten na een val in de afzink van de Col de Plan Bois. Tom Dumoulin had het na afloop al over de gevaarlijke afdaling, maar nu doet André Greipel er een schepje bovenop.

De ervaren sprinter van Israel Start-Up Nation is kritisch op de organisatie van de Franse rittenkoers. “Dit was echt respectloos naar alle renners”, zo doelt Greipel op de afdaling van de Col de Plan Bois. “De renners moeten hun gezondheid riskeren, alleen maar om beneden te komen. Het gevolg: twee potentiële klassementsrenners die uitvallen.”

Gedeelde verantwoordelijkheid

“We willen dat de organisatie instaat voor de veiligheid.” Greipel kijkt echter niet alleen maar naar de organisatie. “Ik ben echt verbaasd over het feit dat er in het peloton nauwelijks wordt gesproken over de afdaling. En dan hebben we nog de ploegleiders, die helemaal gek worden als er een gevaarlijke afdaling aankomt.”

“Het peloton wordt dan nerveus, aangezien de kopmannen naar voren moeten worden gebracht om zo in een veilige positie te zitten. Waarom kiezen we er niet voor om samen op te trekken en gevaarlijke passages geneutraliseerd af te werken?” Buchmann heeft enkele diepe wonden opgelopen, terwijl Kruijswijk last heeft van een ontwrichte schouder.

Tom Dumoulin: “Die afdaling was levensgevaarlijk, echt een schande”

Tom Dumoulin was na afloop van de voorlaatste etappe ook niet te spreken over de afdaling van de Col de Plan Bois. “Die afdaling was echt volslagen belachelijk. Ik ben hier echt superkwaad over, dit mag nooit gebeuren. Het was levensgevaarlijk. Er lag overal grind en er waren diepe putten en gaten. Het ging ook nog eens bijna 15% naar beneden”, zo vertelt hij aan de NOS.

“Dat dit nog kan gebeuren in het moderne wielrennen, is echt een schande. Dit kost Steven zijn Dauphiné, de meest ideale voorbereiding op de Tour en misschien wel de Tour. We zijn er echt kwaad over.” Kruijswijk twijfelt zelf of hij op tijd klaar is voor de Ronde van Frankrijk. “Wat betekent dit voor de komende weken? Dat is nu nog steeds een vraagteken.”

1. I am really suprised how quite it is between the riders in the bunch @dauphine about the first decent in stage 4. This was disrespectful towards all riders from the Organisation. Risking the health just to reach the end of the downhill-result: 2 potential GC contenders out. — Andre Greipel (@AndreGreipel) August 16, 2020

2. We want safety from Orga to race on save https://t.co/lQd6SEjMPD addition SD’s in the cars are going crazy as dangerous decent comes up-bunch getting nervous to put leaders in front to stay save.Why not sticking 2gether as riders to neutralize ourselves on dangerous spots? — Andre Greipel (@AndreGreipel) August 16, 2020