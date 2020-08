Jumbo-Visma: “Roglic heeft door de pijn heen gebeten” zaterdag 15 augustus 2020 om 18:49

Jumbo-Visma zag zaterdag Steven Kruijswijk het Criterium du Dauphiné verlaten na een valpartij en ook Primož Roglič ten val komen. Een ongelukkige dag dus voor de Nederlandse WordTour-ploeg, waarin de leiderstrui wel werd behouden. “Het was een harde val van Primož.”

“Hij was er even niet goed van”, doet ploegleider Grischa Niermann zijn verhaal over de etappe. “Gelukkig kon hij zich snel herpakken. Hij heeft zich door de pijn heen gebeten en de etappe zonder veel problemen kunnen uitrijden. Hij oogde zelfs nog even sterk.”

Toch is Niermann er nog niet helemaal gerust op. “We moeten de schade gaan bekijken en zien hoe het morgenvroeg gaat. De tegenslag overheerst wel op dit moment, maar we hebben ondanks alle tegenslag een goede etappe gereden.”

Tom Dumoulin

Ook Tom Dumoulin kijkt met gemengde gevoelens terug op de etappe. “Aan de ene kant behoud je de leiding, maar aan de andere kant verliezen we wel Steven. Die afdaling was erg gevaarlijk met veel grind en putten. Zo’n afdaling hoort niet in het wielrennen.”

“Laten we hopen dat het goed komt en dat hij kan starten in de Tour, maar ideaal is het niet.”, gaat hij verder. “Ik had zelf een goede dag en blij dat het met de dag vooruit gaat. We hebben de etappe als ploeg prima gecontroleerd.”

“Al bij al verliest Primoz ondanks zijn val geen tijd, dus dat is goed. Hopelijk valt de schade mee bij Primoz en kunnen we de klus morgen klaren. Het gaat nog een lastige dag worden om te controleren, maar we hebben er vertrouwen in”, eindigt hij.