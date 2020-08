Emanuel Buchmann loopt diepe wonden op bij valpartij

Emanuel Buchmann heeft enkele diepe wonden opgelopen bij een valpartij in de vierde rit van het Critérium du Dauphiné. De Duitser kwam in de afdaling van de Col de Plan Bois ten val en moest opgeven. Ploegmaat Gregor Mühlberger, die eveneens viel, heeft vermoedelijk armletsel.

Beide renners van BORA-hansgrohe kwamen, net als Steven Kruijswijk, na 29 kilometer ten val, in de afzink van de Col de Plan Bois. Voor alle drie renners betekende dit einde verhaal. Online liet de BORA-ploeg weten dat zowel Buchmann als Mühlberger op weg is naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Buchmann kampt met enkele diepe schaafwonden, terwijl Mühlberger wellicht armletsel heeft opgelopen. De ploeg komt later met een nieuwe update.

MEDICAL UPDATE: both @muehlberger_94 and @EmuBuchmann are on the way to hospital for further examinations. suspected arm injury reported for Gregor. Emu has some deep abrasions. it will take a few hours until we get another update. 🤞guys!!

— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) August 15, 2020