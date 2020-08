Gehavende Kruijswijk twijfelt aan deelname Tour de France zondag 16 augustus 2020 om 11:55

Jumbo-Visma zit met de handen in het haar, na de opgaves van Primož Roglič en Steven Kruijswijk in de Dauphiné. Die laatste weet zelfs niet of hij op tijd fit zal zijn voor de Tour de France. “Komende week beslissen we of ik kan starten in de Tour”, zo vertelt Kruijswijk aan de NOS.

De 33-jarige klimmer, vorig jaar derde in de Ronde van Frankrijk, kwam in de voorlaatste etappe van het Critérium du Dauphiné ten val in de afzink van de Col de Plan Bois. Kruijswijk moest uiteindelijk opgeven met een ontwrichte schouder. “In de ambulance dacht ik meteen: wat nu? Wat betekent dit voor de komende weken? Dat is nu nog steeds een vraagteken.”

“De komende dagen moeten uitwijzen hoe het ervoor staat. We moeten kijken wat de specialisten zeggen. En hoe mijn gevoel op de fiets zal zijn.” BORA-renners Emanuel Buchmann (de nummer vier van de Tour van 2019) en Gregor Mühlberger (een belangrijke helper) waren eveneens bij de valpartij betrokken en moesten de Dauphiné ook verlaten.

Voor Kruijswijk was het Critérium du Dauphiné pas zijn tweede koers dit seizoen, na de Tour de l’Ain. In de sterk bezette Franse .1-koers reed de 33-jarige renner naar de vierde plaats, terwijl de eindzege voor ploeggenoot Primož Roglič was. Normaal gesproken is Kruijswijk met Roglič en Tom Dumoulin een van de speerpunten in de Tour de France bij Jumbo-Visma.