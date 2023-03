Alpecin-Deceuninck en Van der Poel pieken op juiste moment: “Zelf nooit getwijfeld”

Goed twee weken geleden stond Alpecin-Deceuninck nog op nul seizoenszeges, maar de wereld ziet er inmiddels helemaal anders uit. De Belgische formatie was sindsdien twee keer succesvol in Tirreno-Adriatico en won zaterdag met Mathieu van der Poel voor het eerst Milaan-San Remo.

Alpecin-Deceuninck kwam dit jaar traag uit de startblokken, maar sportief manager Christoph Roodhooft raakte nooit in paniek. “Ik moet toegeven dat dat niet leuk was. Zo weinig koersen en zo lang moeten wachten om te winnen. Plezant is dat niet. Maar het was vooral de buitenwereld die daarmee bezig was. Zelf hebben we nooit getwijfeld”, liet hij na de finish van Milaan-San Remo weten in gesprek met Het Nieuwsblad.

“We hadden dit seizoen bewust enkele grote doelen uitgestippeld. Het WK Veldrijden – dat Mathieu trouwens gewonnen heeft – een Monument, straks een rit in de Tour… Zal dat altijd lukken? Natuurlijk niet. Maar dat is voor mij net een stukje van de charme van het hedendaagse wielrennen. Je moet doelen voorop stellen, en alles aan de kant durven schuiven om die te bereiken. Trouwens: ik denk dat veel ploegen die vroeg in het seizoen al veel wonnen, vandaag graag willen wisselen met ons.”

Alpecin-Deceuninck koos er bewust voor om kopmannen Van der Poel en Jasper Philipsen wat meer ‘op te sparen’ voor de eerste grote koersen van het seizoen. “We hebben een sterke ploeg, maar als je met je sterke mannen naar dat ene doel toewerkt, betekent het dat je in sommige wedstrijden moet starten met jongens voor wie dit – en dat zeg ik met alle respect – misschien net boven hun niveau ligt”, legt Roodhooft uit.

“Zit alles dan mee, dan kan je nog altijd een goed resultaat neerzetten. Maar heb je tegenslag, dan kom je dus uit waar wij zaten na het Openingsweekend. Alleen kan je dat moeilijk zeggen: op dat moment lijkt dat een goedkoop excuus.”

“Voorlopig kan dit voorjaar al niet meer kapot”

In Milaan-San Remo wist Alpecin-Deceuninck echter wel te schitteren. Er was niet alleen de knalprestatie van Van der Poel, ook Søren Kragh Andersen (5e) en Jasper Philipsen (15e) zaten er in de finale nog bij. Roodhooft: “We waren als ploeg naar hier gekomen om er echt iets van te maken. Ik denk wel dat dat gelukt is. Mocht de aanval van Mathieu mislukt zijn, hadden we ook Kragh Andersen nog in stelling kunnen brengen.”

Is de overwinning in Milaan-San Remo het begin van een straffe zegereeks? Met onder meer de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix volgt nu een drukke klassiekerperiode. “Kan Mathieu of een andere renner er nog iets aan toevoegen, des te beter”, besluit Roodhooft. “Maar voorlopig kan dit voorjaar al niet meer kapot.”

