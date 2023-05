Almeida blikt na geslaagde Giro vooruit: renner deelt plannen voor de rest van 2023

João Almeida kan tevreden terugkijken op de Giro d’Italia: hij won de bergrit naar Monte Bondone en stond op het eindpodium in Rome. Hoe ziet het vervolg van zijn seizoen eruit? Na afloop van de slotrit van de Giro gaf de Portugees in een inkijkje in zijn (voorlopige) programma.

“Wat de grote wedstrijden betreft, zal ik de Ronde van Polen en Vuelta a España doen”, vertelde Almeida aan Cycling Pro Net. “Natuurlijk kunnen er nog dingen veranderen, maar dit is het plan.” Ook zal hij in augustus afreizen naar Schotland voor de WK, waar hij zowel de wegwedstrijd (6 augustus) als de tijdrit (13 augustus) zal betwisten. “Ik wil mijn land vertegenwoordigen op de best mogelijke manier.”

In 2021 en 2022 sloot Almeida zijn seizoen af met de Ronde van Lombardije, maar hij weet nog niet zeker of hij dat dit jaar weer zal doen. “Misschien doe ik dat dit jaar niet. Het is een heel goed jaar, ik rijd steeds op een heel hoog niveau. Elke koers waar ik naartoe ben gegaan, deed ik vooraan mee. Misschien doe ik de Vuelta en beëindig ik mijn seizoen daarna wat eerder.”

Grote ronde met Tadej Pogacar?

De Tour de France rijden in dienst van Tadej Pogacar, lijkt dit jaar dus niet aan de orde. In de toekomst hoopt Almeida weleens aan de zijde te starten van de Sloveen in een grote ronde. “Dat zou een genoegen zijn. Wie weet doen we dat nog eens”, aldus de kersverse nummer drie van de Giro d’Italia.

Almeida vertelde ook nog dat hij tijdens de Giro adviezen had gekregen van Pogacar. “We sturen elkaar berichtjes. Het gaat behoorlijk goed met zijn hand, dus het ziet er goed uit”, doelt de Portugees op de polsbreuk die Pogacar overhield aan een val in Luik-Bastenaken-Luik. Laatstgenoemde liet vorige week weten alweer op de weg te kunnen trainen.

