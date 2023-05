Tadej Pogacar traint weer op de weg en maakt zich op voor hoogtestage

Goed nieuws voor Tadej Pogacar. De Sloveen, die in Luik-Bastenaken-Luik ten val kwam en daarbij zijn pols brak, heeft ruim een maand voor de start van de Tour de France (1-23 juli) alweer enkele keren buiten kunnen fietsen. Ook is hij klaar om op hoogtestage te gaan met zijn ploeggenoten van UAE Emirates.

Pogacar plaatste op Instagram enkele foto’s en video’s. Op de eerste foto is hij te zien op zijn wegfiets, op het eerste filmpje maakt hij alweer kilometers op de tijdritfiets. “Het voelt top om weer terug op de weg te zijn”, schrijft hij. De afgelopen weken was Pogacar druk met revalidatie-oefeningen en trainingsessies op de smarttrainer. “Nu zal ik de jongens vergezellen op hoogtestage in Spanje”, sluit hij zijn bericht af.

