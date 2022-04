Aike Visbeek na sterk voorjaar Intermarché-Wanty-Gobert: “Ons seizoen is nu al geslaagd”

Interview

Vijfde in de E3 Saxo Bank Classic, vierde in Parijs-Roubaix, tweede in Luik-Bastenaken-Luik en winst in de Scheldeprijs en Gent-Wevelgem. Je mag gerust stellen dat Intermarché-Wanty-Gobert qua prijs-kwaliteit een uitermate goed voorjaar heeft gehad. “Dat is een groot compliment, maar zoiets duurt nooit lang”, is performance manager Aike Visbeek op zijn hoede. Hij is de grote architect achter het succes van de Waalse ploeg. Met WielerFlits blikt hij terug op het voorjaar.

Quinten Hermans bezorgde jullie afgelopen zondag uit het niets de eerste podiumplek in een monument ooit. In hoeverre mag ik dat zo stellen?

“Het is altijd het doel geweest om Quinten te laten presteren in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Maar toen hij ziek werd in de Ronde van het Baskenland, hadden we wel het gevoel dat het kort dag werd. In het weekend van Parijs-Roubaix was hij echter hersteld en zagen we aan zijn data dat hij écht hard kon trainen. Daardoor kon hij zich goed voorbereiden, al kwam die tweede plek ook voor ons als een verrassing. Hij is het absoluut waard en het is zeker niet gestolen, maar het was wel aan de bovenkant van onze verwachtingen.”

Hoe kijk jij terug op jullie gehele voorjaar, Aike?

“Op een voorjaar waarin we als ploeg doorgebroken zijn, denk ik. Het vele werk dat er achter de schermen is verricht, is samengekomen met de goede sfeer en de goede balans in het team. De outsider-rol die we hadden, die hebben we optimaal benut. Ik ben daar heel trots op. Met een kleine groep mensen hebben we heel veel bereikt. We hebben de stijgende lijn van vorig seizoen voortgezet.”

“Je ziet ook dat de nieuwe renners die er deze winter zijn bijgekomen, beter presteren dan hun voorgaande jaren. We zijn goed bezig, maar ik ben vooral heel trots op wat we bereikt hebben. Je werkt daar hard voor en dan is het fijn dat daar een beloning op komt. Dat is fijn.”

Wat ligt aan dit proces ten grondslag?

“We hebben de voorbereidingen, de trainingen en de voedingen nog intensiever aangepakt dan in 2021. Óveral hebben we meer kwaliteit ingebracht. Meer meetings, beter getraind tijdens stages, eerder begonnen aan de voorbereiding. Dat hebben we gekoppeld aan plannen die daar goed op aansluiten, zoals voeding en wedstrijdplanning. Dat hele apparaat hebben we helemaal geoptimaliseerd. Als je daarnaast de rust behoudt, dan zie je dat het begint te lopen.”

“Het is ook heel belangrijk geweest dat we duidelijke keuzes hebben gemaakt. We hebben de juiste mensen bij elkaar gezet, zoals Adrien Petit en Andrea Pasqualon bij Alexander Kristoff. Dat was voor veel buitenstanders niet meteen de meest logische keuze, omdat Pasqua ook gewoon een goede renner is. In de praktijk zie je dan dat het heel goed gewerkt heeft. Maar ook de combinatie van ervaren renners met onze jonkies, zoals Biniam Girmay, heeft heel veel rendement gebracht. Je ziet dat als je rondom dat soort talenten veel ervaring zet, dat die jongens sneller stappen zetten.”

“Op het gebied van training hebben we ook een stap vooruit gezet. Onze vier trainers Frederik Veuchelen, Ioannis Tamouridis, Maarten van Kooij en Jim van den Berg hebben deze winter goed werk geleverd en dat heeft de arbeid van onze ploegleiders een stuk makkelijker gemaakt. Diverse renners hebben echt een stap gezet. Kijk naar Kobe Goosens, Tom Devriendt, Barnabás Peák en Loïc Vliegen, ten opzichte van vorig jaar. Het is puur teamwork wat ten grondslag ligt aan het beter maken van onze renners. Je bent op meerdere vlakken bezig.”

Kun je ook het belang van een goede mentale flow in dit verhaal uitleggen?

“Dat was heel duidelijk, zoals ik in het eerdere interview met jou ook al aangaf: we wilden graag goed starten. We hebben een groep renners – Kristoff, Petit, Pasqualon – die veel koersen nodig hebben om een goed niveau te halen. Daar moeten wij ons voordeel mee halen. Als je dat goed aanpakt, kun je dat doen in wedstrijden vanaf Mallorca eind januari. We hebben die koersen juist benut om ervoor te zorgen dat we in een goede flow terechtkwamen.”

“Je begint meteen met presteren en je merkt dan in alle lagen van de ploeg dat het vertrouwen toeneemt. Bovendien heb je met Kristoff en Petit twee persoonlijkheden in de koers waarmee je respect afdwingt. Daarmee kunnen wij onze plek claimen in het peloton. Niet achteraan, maar gewoon als tweede of derde ploeg. Dat respect hadden we voorheen gewoon niet. Al die kleine dingetjes helpen en zo begint die bal langzaam te rollen. Loïc Vliegen begint plots goed te rijden, Kobe Goossens komt sterk voor de dag.”

“Dan komt het besef: ‘Verdorie, wat we deze winter in gang gezet hebben, de mannen die deze winter hard reden op het trainingskamp… Die doen nu mee om de prijzen!’. Alle andere renners krijgen daardoor ook vertrouwen in de wijze waarop we aan het werk zijn. Dat is dit voorjaar fundamenteel geweest.”

Wat ook opvalt: het is niet één renner die de kastanjes uit het vuur haalt. Girmay, Kristoff, Petit, Tom Devriendt in Parijs-Roubaix, afgelopen zondag weer Hermans in Luik. Hoe hebben jullie dat klaargespeeld?

“Dat we in de breedte sterk waren, hebben we onszelf zeker beseft. Maar de buitenwereld zag dat niet meteen aankomen. Dan moet je ook nog weten dat Lorenzo Rota en Sven Erik Bystrøm deze maand ziek zijn geweest. Die hebben we niet eens kunnen opstellen in de klassiekers, terwijl dat mannen zijn die normaal ook finale rijden. Stiekem hebben we best een heel volwaardig team in de breedte. Daarin hebben we ook geïnvesteerd, zodat we tien tot twaalf renners voor de Vlaamse klassiekers hadden. Dat zorgde er ondanks ziektes en valpartijen voor dat we in iedere koers een competitieve selectie konden samenstellen.”

“Daarentegen zie je wel dat wij daar de prijs voor betalen in wedstrijden als de rondes van Catalonië en het Baskenland. Daar moeten we de laatste twee plekken in de selecties bijna standaard invullen met renners die daar eigenlijk niet voor gemaakt zijn. Maar goed, dat zijn de keuzes die we gemaakt hebben en daar hebben we geen spijt van.”

En zo boksen jullie met een klein budget toch tegen het grote geld op.

“Toevallig kreeg ik nog een berichtje van een Amerikaanse journalist. Zij hebben uitgerekend dat wij veruit de beste ploeg zijn als je een prijs-kwaliteitverhouding doet. Per geïnvesteerde euro behalen wij het meeste aantal UCI-punten. Dat is een groot compliment. Anderzijds weet je ook dat je altijd maar één of twee van dat soort jaren kan hebben. Uiteindelijk krijg je sterke renners, waardoor je contracten moet opwaarderen. Dan heb je twee situaties: of je verhoogt het budget niet, maar hebt de opvolgers klaarstaan. Of je moet toch weer meer budget zien te vinden om je goede renners te behouden. We zitten nu in die spagaat.”

“Door onze goede prestaties zijn we nu voor sponsoren een interessantere partij om geld in te investeren. Aan de andere kant zullen we niet iedereen kunnen behouden. Ik heb afgelopen winter een lijstje gemaakt met renners waarvan ik aan zag komen dat ze dit jaar zouden doorbreken. ‘Als dat gebeurt en we kunnen ze niet houden, wie zijn dan de opvolgers?’. Op die manier hebben we ook renners aangetrokken, om zodoende te kunnen vooruit regeren.”

Deze winter stelde je dat de ambitie van de ploeg lag bij een podiumplek in een Belgische klassieker en een ritzege in de Tour de France. Hoe kijk je daar nu naar?

“Ons jaar kan nu al niet meer stuk, deze voorjaarscampagne is absoluut een groot succes. Sterker nog: ons seizoen is nu al geslaagd, ook zonder een eventuele ritzege in de Tour de France. Alles wat nu extra komt, is natuurlijk heel mooi meegenomen. Dat is een lekkere gedachte om mee te koersen en te werken, aan het einde van april.”

Tot slot: promotie-degradatie is een hot item. Jullie zaten aan het begin van het seizoen in de gevarenzone, maar dit voorjaar hebben jullie een sprong gemaakt. Zijn jullie al veilig voor de WorldTour-licentie van de komende drie jaar?

“Op dit moment zien wij dat we veilig zijn. We werken nu onze strategie af die we deze winter gemaakt hebben. Dat gaan we ook niet veranderen. Zoals ik zei was het belangrijk om het seizoen goed te beginnen, zodat we onze huidige uitgangspositie konden creëren voor onszelf. Dat wil niet zeggen dat we nu in slaap moeten vallen, maar we hebben de situatie nu wel helemaal in eigen hand. Met de normale planning – zonder over punten te hoeven nadenken – moeten we veilig aan het einde van het seizoen komen.”