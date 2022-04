Intermarché-Wanty-Gobert wil aflopend contract Quinten Hermans verlengen

Quinten Hermans werd afgelopen zondag knap tweede in Luik-Bastenaken-Luik. Een hard gelag voor zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert, want daarmee drijft de 26-jarige renner zijn prijs omhoog. “We zaten voor Luik met hem aan de onderhandelingstafel, maar dat is nu wel iets lastiger”, beaamt performance manager Aike Visbeek tegenover WielerFlits.

In de nasleep van het hele Tormans-Circus verhaal (de sponsor van de crossploeg trekt richting Quick-Step Alpha Vinyl) is de toekomst van Hermans nog allerminst duidelijk. Zijn contract loopt af en naast de ploeg van Patrick Lefevere, zou in ieder geval ook Alpecin-Fenix in de markt zijn voor de crosser annex heuvelrenner. “En daar zullen er na die tweede plek van afgelopen zondag nog wel een paar bijkomen”, lacht Visbeek voorzichtig. “Maar daar moeten we op inspelen, dus dat gaan we proberen.”

De Waalse ploeg kende een uitermate succesvol voorjaar met dus die tweede plek van Hermans in La Doyenne, maar ook met zeges in de Scheldeprijs (Alexander Kristoff) en Gent-Wevelgem (Biniam Girmay).

“De keerzijde van dat succes is dat er aan de mouwen van onze renners getrokken wordt”, stelt Visbeek. “Maar het staat uiteraard buiten kijf dat we graag met Quinten verder willen werken, omdat wij ervan overtuigd zijn dat hij nog grote stappen kan maken en dat onze ploeg daarin het beste aansluit op zijn ontwikkeling.”

Vrijdag volgt een interview met Aike Visbeek, waarin hij terugblikt op het voorjaar van Intermarché-Wanty-Gobert.