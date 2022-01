Adrie van der Poel: “Als het van mij afhangt, crost Mathieu deze winter niet meer”

De eerstvolgende veldrit op het programma van Mathieu van der Poel is die van Herentals, komende woensdag. Maar zijn rugblessure zit hem nog steeds dwars en vader Adrie is duidelijk over een eventuele comeback. “Als het van mij afhangt, dan crost hij deze winter niet meer”, zegt Van der Poel senior.

“Het heeft geen zin meer. Als hij opnieuw begint, gaat hij zich weer forceren en staan we geen stap verder of dichter”, vertelt Adrie in gesprek met Het Nieuwsblad. Op nieuwjaarsdag maakte de wereldkampioen veldrijden nog bekend dat hij, na enkele dagen van inactiviteit, weer voor een trainingsrit de fiets op was gestapt. Zestig kilometer in ongeveer twee uur.

Na zijn opgave in Heusden-Zolder besloot Van der Poel de crossen van Loenhout en Hulst te laten schieten. De Nederlander kampt namelijk met een zwelling van zijn tussenwervelschijf, waardoor hij niet voluit kan trainen en koersen. Christoph Roodhooft, de manager van Alpecin-Fenix, liet een korte reactie achter bij de Vlaamse krant: “We hebben nog geen nieuws hieromtrent.”

Mocht Mathieu van der Poel het advies van zijn vader Adrie opvolgen, dan mist hij onder meer het NK veldrijden in Rucphen (9 januari) maar ook het WK veldrijden van eind januari in het Amerikaanse Fayetteville (30 januari). Hij is dan niet in staat om zijn wereldtitel te verdedigen.