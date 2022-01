Mathieu van der Poel werkt op Nieuwjaarsdag een trainingsritje af

Mathieu van der Poel zat gisteren op Nieuwjaarsdag, vijf dagen na zijn opgave in de Superprestigecross van Heusden-Zolder, weer op de fiets voor een trainingsrit. De regerende wereldkampioen in het veld begon het nieuwe jaar met een ritje van zestig kilometer.

De renner van Alpecin-Fenix deelde zijn trainingstocht op de populaire trainingsapp Strava. Van der Poel hield het bij een trainingsritje van goed zestig kilometer in de omgeving van Schilde, Merksem, Ekeren en Kapellen. De Nederlander zit, een kleine week nadat hij met rugklachten moest opgeven in de cross van Heusden-Zolder, dus weer op de fiets.

Het is overigens nog altijd onduidelijk of Van der Poel deze winter nog in actie zal komen in het veld. De Nederlander kampt namelijk met een zwelling van zijn tussenwervelschijf, waardoor hij niet voluit kan trainen en koersen. Voorzichtigheid is geboden en daarom stond Van der Poel na zijn opgave in Heusden-Zolder niet aan de start van de Azencross van Loenhout.

Van der Poel is er vandaag ook niet bij in Hulst voor de dertiende manche van de Wereldbeker. Voorlopig staat hij nog wel op de deelnemerslijst van de X2O-Trofee-cross van Herentals van aankomende woensdag.

