ABLOC CT versterkt zich met Frank van den Broek

Frank van den Broek rijdt in 2023 voor ABLOC CT. De 21-jarige Nederlander kwam dit jaar uit voor het clubteam van JEGG/De Jonge Renner Academy en wist zich in de kijker te rijden met overwinningen in de Ronde van Midden-Brabant en Ronde van Namen.

Van den Broek begon zijn wielerloopbaan bij het Zuid-Hollandse SWABO en trok na twee seizoenen naar Mooi Jong/HSK Trias uit Den Haag. Dit seizoen verdedigde hij de kleuren van JEGG. Het werd een seizoen met twee gezichten. Hij kende namelijk de nodige fysieke malheur in 2022. Bij een val in de Zuiderzeeronde liep hij een hersenschudding op en begin maart kreeg hij tevens af te rekenen met een coronabesmetting.

Er waren gelukkig ook de nodige sportieve successen. Van den Broek was namelijk de beste in de Ronde van Midden-Brabant en het eindklassement van de Ronde van Namen. Verder won hij in de Carpathian Couriers Race in Polen de bergtrui, vervolgens werd hij districtskampioen van Zuid-Holland in het tijdrijden en reed hij ook naar top 10-noteringen in de U23-versie van Omloop Het Nieuwsblad, de Omloop van Valkenswaard en de HLB van Daal Eurode Omloop.

Vierde aanwinst

Eerder maakte ABLOC CT al de komst van Maxime Duba, Jelle Johannink – de Nederlands kampioen elite zonder contract – en Martijn Rasenberg bekend. Tegenover deze drie aanwinsten staan voorlopig vijf vertrekkers. Tomáš Kopecký en Joren Bloem rijden in 2023 voor TDT-Unibet Cycling Team, Mel van der Veekens stopt met koersen en Lance Huenders en Niels van der Gracht zagen hun contract niet verlengd worden.