Martijn Rasenberg derde aanwinst voor ABLOC CT

ABLOC CT heeft zich voor 2023 versterkt met Martijn Rasenberg. De 20-jarige renner komt over van JEGG-DJR Academy, de beloften/elite-ploeg van de wielervereniging De Jonge Renner. Rasenberg is de derde nieuwkomer bij de ploeg van Paul Tabak.

Rasenberg wist afgelopen seizoen de Kermiskoers Steen op zijn naam te schrijven. Daarnaast behaalde hij meerdere ereplaatsen in 1.12b-wedstrijden in België. Zo werd hij bijvoorbeeld tweede in Brustem-St.Truiden, de traditionele openingsomloop van het Belgische amateurseizoen, en achtste in Koersel. Nu kijkt Rasenberg er naar uit om zich bij ABLOC CT aan te sluiten, zegt hij in een reactie op de sociale media van zijn toekomstige ploeg. “Ik ben 100% klaar om me volledig in te zetten voor het team en mijn ploeggenoten.”

Eerder maakte ABLOC CT al de komst van Maxime Duba en Jelle Johannink – de Nederlands kampioen elite zonder contract – bekend. Tegenover deze drie aanwinsten staan voorlopig vijf vertrekkers. Tomáš Kopecký en Joren Bloem rijden in 2023 voor een ander continentalteam, Mel van der Veekens stopt met koersen, en Lance Huenders en Niels van der Gracht zagen hun contract niet verlengd worden.